Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Cambio de tiempo en Andalucía: una "lengua de aire frío y vientos húmedos" traerán lluvias a varias provincias

Aemet ha dado el pronóstico del tiempo para esta semana en España y Andalucía y se vislumbran chubascos en la comunidad

Lluvias el jueves en Andalucía.

Lluvias el jueves en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Las lluvias vuelven a Andalucía, según ha informado Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Aunque habrá tiempo estable sin nubes hasta el miércoles, se producirá un cambio de tiempo en la región a partir del jueves con la llegada de una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos de procedencia marítima, que podrán dar lugar a una situación de lluvias en el área mediterránea: "De todas formas aún hay incertidumbre al respecto".

El episodio en principio comenzaría el jueves y podría continuar el viernes, en menor medida el sábado. Así, la mitad oriental de Andalucía estará afectada por lluvias, en principio débiles, que podrían ser tormentosas en las zonas de Almería y litoral de Granada; también estarían afectadas por chubascos las provincias de Jaén y Málaga Una situación que seguiría el viernes y de forma mucho más débil el sábado, en este caso con focos con pocas lluvias y muy dispersas, según indican los mapas meteorológicos de Aemet para ese día.

Las temperaturas esos dos días bajarían en todo el país, con un ambiente propio de comienzos de octubre. En Andalucía, aunque bajarán los termómetros, continuará cierto calor con máximas el jueves entre 27 y 30 grados en prácticamente toda la comunidad autónoma, y que continuarían el viernes.

Posibilidad de "lluvias muy fuertes"

Este cambio de tiempo se producirá en toda España el jueves, como decimos por la combinación de una vaguada y la presencia de vientos húmedos en superficie, y provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica que se manifestará especialmente en el área mediterránea peninsular y también en Baleares, aunque todavía hay mucha incertidumbre, insiste Rubén del Campo.

Existe la posibilidad en este sentido de precipitaciones fuertes o localmente muy fuertes en esas zonas con acumulados de lluvia significativos: "A día de hoy parece una situación en la que las lluvias más intensas caerían sobre todo en zonas costeras o próximas al litoral y no tanto en zonas del interior, pero insistimos en que habrá que ver cómo se desarrolla la situación y determinar qué zonas recibirán más lluvias".

TEMAS

  1. La Junta de Andalucía saca a subasta solares, viviendas, aparcamientos y locales sin uso en seis provincias
  2. Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas
  3. Ministerio y Junta tratan de desbloquear una inversión de 1.140 millones clave para la estrategia de vivienda en Andalucía
  4. Tussam cumple 50 años con una misión por delante: 'Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones
  5. Pilar Cosentino: 'Las que generen mejor talento serán las regiones ganadoras y ahí Andalucía tiene mucho que decir
  6. La deuda andaluza obtiene su mejor nota tras el rechazo a la quita y la decisión de financiarse sólo en los mercados
  7. La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
  8. Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas

Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón

Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón

El Ministerio auditará los fallos del cribado de cáncer y reclama a la Junta de Andalucía los informes desde 2020

El Ministerio auditará los fallos del cribado de cáncer y reclama a la Junta de Andalucía los informes desde 2020

Cambio de tiempo en Andalucía: una "lengua de aire frío y vientos húmedos" traerán lluvias a varias provincias

Cambio de tiempo en Andalucía: una "lengua de aire frío y vientos húmedos" traerán lluvias a varias provincias

Izquierda Unida propone al líder del PCA como candidato a la Junta de Andalucía a la espera de un acuerdo con Sumar

Izquierda Unida propone al líder del PCA como candidato a la Junta de Andalucía a la espera de un acuerdo con Sumar

Moreno defiende su respuesta ante la "grave" crisis del cribado de cáncer: "Trabajamos a contrarreloj para resolverla"

Moreno defiende su respuesta ante la "grave" crisis del cribado de cáncer: "Trabajamos a contrarreloj para resolverla"

Uno de cada cinco sanitarios se jubilarán en los próximos cinco años en Andalucía

Uno de cada cinco sanitarios se jubilarán en los próximos cinco años en Andalucía

Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta

Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta

La Fundación Gota de Leche, 120 años luchando contra la pobreza infantil en Sevilla: "Pasa desapercibida, pero es lacerante"

La Fundación Gota de Leche, 120 años luchando contra la pobreza infantil en Sevilla: "Pasa desapercibida, pero es lacerante"
Tracking Pixel Contents