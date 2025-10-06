Cambio de tiempo en Andalucía: una "lengua de aire frío y vientos húmedos" traerán lluvias a varias provincias

Las lluvias vuelven a Andalucía, según ha informado Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Aunque habrá tiempo estable sin nubes hasta el miércoles, se producirá un cambio de tiempo en la región a partir del jueves con la llegada de una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos de procedencia marítima, que podrán dar lugar a una situación de lluvias en el área mediterránea: "De todas formas aún hay incertidumbre al respecto".

El episodio en principio comenzaría el jueves y podría continuar el viernes, en menor medida el sábado. Así, la mitad oriental de Andalucía estará afectada por lluvias, en principio débiles, que podrían ser tormentosas en las zonas de Almería y litoral de Granada; también estarían afectadas por chubascos las provincias de Jaén y Málaga Una situación que seguiría el viernes y de forma mucho más débil el sábado, en este caso con focos con pocas lluvias y muy dispersas, según indican los mapas meteorológicos de Aemet para ese día.

Las temperaturas esos dos días bajarían en todo el país, con un ambiente propio de comienzos de octubre. En Andalucía, aunque bajarán los termómetros, continuará cierto calor con máximas el jueves entre 27 y 30 grados en prácticamente toda la comunidad autónoma, y que continuarían el viernes.

Posibilidad de "lluvias muy fuertes"

Este cambio de tiempo se producirá en toda España el jueves, como decimos por la combinación de una vaguada y la presencia de vientos húmedos en superficie, y provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica que se manifestará especialmente en el área mediterránea peninsular y también en Baleares, aunque todavía hay mucha incertidumbre, insiste Rubén del Campo.

Existe la posibilidad en este sentido de precipitaciones fuertes o localmente muy fuertes en esas zonas con acumulados de lluvia significativos: "A día de hoy parece una situación en la que las lluvias más intensas caerían sobre todo en zonas costeras o próximas al litoral y no tanto en zonas del interior, pero insistimos en que habrá que ver cómo se desarrolla la situación y determinar qué zonas recibirán más lluvias".