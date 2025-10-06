Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenidos los padres y un tío por la muerte de un bebé de ocho días en Ceuta

Los hechos han ocurrido de madrugada, pasada la medianoche, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de unos vecinos que alertaban de fuertes gritos y alboroto que provenían del inmueble de la familia

Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional tras la muerte de un bebé de pocos días en la calle Alférez Provisional de Ceuta

El Correo

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Ceuta a los padres de un bebé de ocho días que apareció muerto durante la madrugada en la vivienda familiar. Junto a ellos, los agentes también han arrestado a un tío del menor, tras una alerta vecinal que avisó de fuertes gritos en el domicilio.

Hallazgo del bebé y primeras detenciones

Los hechos han ocurrido de madrugada, pasada la medianoche, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de unos vecinos que alertaban de fuertes gritos y alboroto que provenían del inmueble de la familia, según fuentes policiales.

Hasta el lugar se han personado los agentes, donde han hallado al bebé fallecido. Tras ello, han procedido al arresto de los tres individuos: la madre, el padre y el hermano de este último.

Investigación policial y judicial en curso

La Policía Científica se encuentra realizando labores de investigación en la vivienda, adonde también se ha personado el juez que ha ordenado el levantamiento del cadáver del recién nacido.

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que se desconoce más información sobre las causas del fallecimiento.

Los tres detenidos se hallan custodiados en dependencias policiales, a la espera de que pasen a disposición judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta está a cargo de la investigación judicial.

