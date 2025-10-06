La Fundación Gota de Leche, 120 años luchando contra la pobreza infantil en Sevilla: "Pasa desapercibida, pero es lacerante"

Hay niños en Sevilla que, en 2025, no están bien alimentados. España es el país de la UE con mayor índice de pobreza infantil de la Unión Europea. Manuel Sobrino, director de la Fundación Gota de Leche, lo sabe bien. De hecho, muestra un tremendo enfado porque los partidos políticos han abandonado a la infancia, cuyos índices de pobreza en España le causan sonrojo. Se asombra porque desde el espectro político casi nadie hace nada por ayudar a los que no se pueden defender.

La Fundación que preside, ganadora de los Premios Importantes de El Correo de Andalucía en la categoría de Valores Sociales, lucha contra la problemática de la pobreza infantil desde 1906. Sobrino resume: "[Gota de Leche] nace como respuesta a la vivencia de un grupo de tres médicos que observan que la mortalidad infantil era tremendamente elevada". Ahora ya no ocurre, pero en aquellos momentos se inspiraba en modelos implantados en París, Bruselas o Lieja para "promover la lactancia materna y ofertar leche entera de vaca pero higienizada a aquellos niños que no se les podía dar leche materna".

El proyecto sevillano fue pionero. Bajo el liderazgo del obstetra Cirilo Esteban, los doctores buscaban dar respuesta al drama de los recién nacidos en los barrios más humildes. "Muchos niños que nacían en sitios desfavorecidos de la ciudad de Sevilla, en corrales, al poco fallecían por la carencia de cuidados y la falta de higiene", explica Sobrino.

Hoy, la mortalidad ya no es el eje del problema, advierte Sobrino, pero sí la pobreza infantil, "una cuestión lacerante, poco visibilizada, pero con tasas muy elevadas en Europa, en España, y concretamente en Andalucía".

En definitiva, actualmente luchan contra la exclusión. Antonio Millán, presidente de la Fundación Gota de Leche, afirma que "la pobreza infantil pasa muchas veces desapercibida, pero es algo que los pediatras vemos todos los días en las consultas". Luchar contra ella es en teoría fácil, pero nadie consigue taponar una herida que sigue sangrando. "El niño no es pobre, es un niño que está en situación de pobreza. Cuando tú consigues una nutrición adecuada, un clima en la casa, acceso escolar y un trabajo decente para los padres, el niño recupera su futuro", apunta el presidente.

Millán lo tiene claro: "El niño, a diferencia del adulto, es un individuo en crecimiento y desarrollo y requiere un entorno favorecedor. Si no, tendremos una adolescencia de niños que no están en las mejores condiciones para ser buenas personas".

Desayunos saludables

En los últimos tiempos, la Fundación tiene menos proyectos que antaño. Se financian con aportaciones privadas y necesitan ayuda. "Nosotros no tenemos más que un único empleado y todos los recursos que nos llegan van destinados a los niños", aclara Millán. Gran parte de la dotación procede de donaciones de empresas, así como de particulares que realizan aportaciones mensuales.

La alimentación de un niño no es barata. Además, no se puede interrumpir. Por eso, los gastos de esta fundación son elevados y necesitan de muchos recursos: "No puedes incluir a un niño un mes y a los dos meses no; no puedes mandar leche en enero y no en febrero. Cuando incluimos a un niño, tiene que estar atendido desde el inicio hasta el final".

El proyecto más reconocido de la Fundación Gota de Leche es el de los Desayunos Saludables. Rocío Corona, trabajadora social y técnica de la fundación desde hace una década, explica que para ello colaboran con "varios colegios de Sevilla". "El desayuno es muy importante. Se les enseña lo que es la nutrición equilibrada desde pequeños".

Este mes de octubre comienza una nueva edición de este programa. En total se reparten entre 15.000 y 20.000 desayunos anuales. Los menús incluyen lácteos, pan con aceite, jamón cocido, fruta o cereales, siempre adaptados a alergias, religiones u otras circunstancias. “Si observamos a algún niño que está decaído, más delgado o no viene bien arreglado, damos la voz de alarma y ayudamos para que se intervenga con la familia”, apunta Corona.

Son varios los colegios que están acogidos a esta situación. Antonio Millán no da nombres de barrios concretos. "Vamos a los más desfavorecidos. Todo el mundo puede hacerse una idea”.

Para repartirlos, en cada centro escolar hay colaboradores de la Fundación. Normalmente suelen ser dos o tres fijos para atender a entre 40 y 50 niños. Al final, el ratio 20/1 que intentan mantener se les va de las manos, ya que “nos encontramos con familias que tienen tres niños y han solicitado ayuda solo para uno; no podemos dejar a los otros dos sin desayunar”, según Corona.

Inspirando Andalucía

El próximo 8 de octubre, la Fundación Gota de Leche recibirá uno de los premios Importantes. Inspirando a Andalucía, de El Correo de Andalucía. Antonio Millán resalta que "ese espíritu de Andalucía está también inmerso en esta fundación, una fundación que desde 1906 vamos a cumplir 120 años ayudando a los niños más desfavorecidos".

"El núcleo de la fundación, por así decirlo, es promover todo lo que es el el bienestar en la infancia, sus derechos, la posibilidad de que un niño no se ha mermado en su proyección a futuro por una mala nutrición, por un mal ambiente, por una mala educación o porque los padres no han tenido recursos para poder a ayudarlo. Entonces, colaboramos con muchas entidades, muchas colaboran con nosotros y nuestros proyectos y lo que llevamos a cabo van en esa línea. Es una función global en la que también se incluye la formación de otros pediatras y el compromiso con la pediatría social a todos los niveles".

Millán encuentra la satisfacción en el día a día. Señala momentos especiales: "Cuando hablamos con Rocío y nos comenta, por ejemplo, que la familia que ha venido en equis circunstancias y a los 3 meses pues se ha conseguido que los padres trabajen... Que vienen luego y nos dan las gracias". También "cuando conseguimos incluir a más niños en el programa de desayuno saludable o cuando una familia te dice que muchas gracias porque has conseguido que en vez de tomar un niño menor de un año leche de vaca que no está adaptada a un niño de esa edad, hemos conseguido que le llegue una fórmula adaptada que es la adecuada para su nutrición".

En definitiva, "yo creo que que la satisfacción es el día a día y el hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos con los recursos que nos llegan, que siempre son escasos y si tenemos más recursos más llegamos".