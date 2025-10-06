Izquierda Unida propone al líder del PCA como candidato a la Junta de Andalucía a la espera de un acuerdo con Sumar

La izquierda andaluza avanza mientras Podemos sigue sin anunciar si acudirá a las elecciones autonómicas en solitario o en coalición. Izquierda Unida conoce ya el nombre de su candidato a liderar la lista de Por Andalucía para la Junta de Andalucía y se espera que dentro de muy poco se conozca el resto de opciones que propongan las formaciones que componen la coalición. Por el momento, desde la formación morada siguen sin dar pistas sobre qué decisión van a tomar.

El secretario General del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba ha presentado este lunes su propuesta para convertirse en candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Izquierda Unida. El dirigente del PC afronta la decisión "con determinación" y amplía el círculo "más allá de la militancia de IU Andalucía". Así, se confirma lo que la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, llevaba tiempo anunciando, que no repetirá en su cargo.

Aunque cualquier militante puede presentar su candidatura antes de las 18:00, desde Izquierda Unida apuntan que Alba será el único candidato. Fuentes de la formación explican a El Correo de Andalucía que "eso viene de atrás" y que llevan meses trabajando en esta candidatura. "Se habló primero en el Partido Comunista y después, a nivel Izquierda Unida, con los distintos grupos y provincias", desgranan y aseguran que han alcanzado un acuerdo "tanto en el proyecto político como en la figura de Ernesto Alba".

Alba es el actual portavoz de Izquierda Unida a nivel autonómico y ha desarrollado la mayor parte de su vida laboral en el Centro de Acogida para Inmigrantes de la Cruz Roja de Algeciras. Siendo el máximo dirigente del PCA, formación mayoritaria dentro del partido y a la que pertenece también el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, será difícil que se presente algún otro candidato o que alguien pueda hacer sombra a su propuesta.

A la espera del resto de partidos

Pese a esta designación, Izquierda Unida depende de las decisiones del resto de partidos que conforman la coalición de Por Andalucía para saber si Alba será el candidato de todos a la presidencia. Por el momento, las formaciones que se aúnan en Por Andalucía se encuentran en sus procesos internos y, una vez estos terminen, las cúpulas tendrán que acordar un nombre para liderar la lista de la coalición.

Por el momento no hay fecha para conocer el nombre del elegido. "Hasta que todos los partidos no tuvieran cerrados esos procesos, no se ha hablado nada", señalan desde IU, que indica que, será entonces, cuando se produzca la negociación con el resto de partidos. Eso sí, aclaran que, aunque en este momento es Inma Nieto, dirigente de Izquierda Unida, la portavoz del grupo en la Cámara Autonómica, eso no impide que la formación pueda repetir el liderazgo, aunque reiteran que "eso es cosa de la Mesa de Partidos".

El objetivo de la formación que lidera Antonio Maíllo es reeditar la coalición con la que actualmente ejercen oposición al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Sin embargo, parece que los deseos de IU no van a materializarse. Hasta ahora, el grupo parlamentario está conformado por Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. Las diferencias de la cúpula nacional de Podemos con la de Sumar (heredera de Más País), dificulta la unidad a la izquierda del PSOE.

Podemos sigue en el aire

Desde Izquierda Unidad insisten en la importancia de dejar que las direcciones de los partidos hablen, ya que la directiva de Podemos Andalucía sí que apuesta por concurrir como una coalición a los comicios. Por ahora, las diferencias entre la formación a nivel nacional y autonómico ya se han saldado con su primera víctima: el diputado José Manuel Jurado, que ha anunciado su decisión de no repetir en las listas al considerar que ya es "tarde" para la unidad.

En IU recuerdan que el balón sigue en el tejado de Podemos y que son ellos y no el resto de formaciones de la coalición quienes tienen que decidir como acuden a las urnas. "Nosotros, hace meses que decimos que Por Andalucía iba a estar en las próximas elecciones, mantenemos la coalición y damos pasaos par no repetir lo de hace cuatro años", sostienen fuentes consultadas. Eso sí, recuerdan que "la puerta está abierta a que siga Podemos" e insisten en que, "cuanta más gente" se sume a su propuesta, "mejor".