Esta es la provincia de Andalucía que alberga la ciudad más antigua de España: es la primera de la Prehistoria y tiene más de 5.000 años

Con más de 5.000 años de antigüedad, existe una ciudad en Andalucía que se ha convertido en la más antigua de todo el país y uno de los mayores vestigios actuales de la Prehistoria. Se trata del yacimiento de Los Millares, un enclave localizado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, en Almería, que se ha posicionado como la primera ciudad de la Prehistoria.

Este poblado de la Edad del Cobre albergó a los primeros moradores desde el 5.200 antes de Cristo. Así lo aseguró un grupo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR), que explicó que este lugar fue habitado por hasta 1.500 personas, tras lo que fue perdiendo población hasta, finalmente, extinguirse en el 2.200 antes de Cristo.

Sin embargo, se trata de un enclave que aún se puede contemplar a través de su yacimiento arqueológico y su centro de visitantes, cuyo acceso es completamente gratuito. Así, los usuarios podrán conocer en primera persona la historia de este enclave que se sitúa como un referente del Calcolítico a nivel europeo y que presenta una organización espacial de extraordinaria complejidad funcional para el momento de su ocupación.

La ciudad más antigua de España, situada en la provincia de Almería

De ese modo, este enclave que se localiza en una meseta con forma de espolón entre La rambla de Huéchar y el río Andarax, a 20 kilómetros de su desembocadura, ocupó una extensión de siete hectáreas y estaba dividida en cuatro recintos amurallados, una necrópolis de tumbas colectivas y 13 fortines.

Tal y como mostraron los investigadores de la UGR en su estudio, sus habitantes vivían en cabañas circulares de un espacio hechas con mampostería y materiales orgánicos con planta circular, a los que se sumaban algunos edificios de uso público y construcciones de distribución y almacenamiento de agua.

Los Millares de Almería, la ciudad más antigua de España: es la primera de la Prehistoria y tiene más de 5.000 años / Junta de Andalucía

De igual modo, este estudio expuso que esta ciudad tuvo un gran dinamismo social por su ubicación en el camino de África tras la presencia de objetos exóticos como cáscaras de huevos de avestruz, ámbar y marfil.

Además, 200 años antes del asentamiento, existía una necrópolis megalítica en la que se encontraron 80 sepulturas colectivas con un centenar de personas enterradas conformando pequeños grupos, lo que mostraba las relaciones familiares y sociales existentes de la época, que tenía una extensión de 13 hectáreas.

La primera ciudad de España, situada en Almería, ha sido declarada Bien de Interés Cultural

Su importancia histórica y cultural ha hecho que el poblado de Los Millares haya sido declarado Monumento Histórico-Artístico, Bien de Interés Cultural y Zona Arqueológica. En la actualidad, este lugar se ha convertido en un enclave arqueológico de gran importancia compuesto por el yacimiento en cuestión, un centro de recepción de visitantes y una zona de interpretación.

Las entradas para este yacimiento son completamente libres y gratuitas, disponibles hasta completar aforo. El lugar se puede visitar de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 horas, y se recomienda para ello llevar calzado cómodo, gorra, protección solar y agua.