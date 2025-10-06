Semana clave en Salud ante la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama: Amama recibe "miles de llamadas"

Se presenta una semana clave en materia de salud pública para la Junta de Andalucía. Los retrasos en el protocolo andaluz de detección precoz del cáncer de mama han marcado la agenda política e informativa tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. A día de hoy, se desconoce la cifra exacta de mujeres afectadas por las incidencias en el sistema, pero se sabe que son más de "dos o tres", como en un principio se apuntó desde Salud. El pasado miércoles, como medida de choque, la consejera de Salud, Rocío Hernández, anunciaba que el SAS se pondría en contacto con más 2.000 mujeres que en los últimos tres años hubieran tenido resultados "no concluyentes" en su mamografía y que, por lo tanto, podrían no haber sido informadas correctamente. Desde la Asociación Amama, entidad que destapó los fallos del protocolo, aseguran en su último comunicado que ya han recibido "miles de llamadas y mensajes" de testimonios que han sufrido las consecuencias de un aviso del SAS tardío o, directamente, de no haber obtenido ningún tipo de comunicación.

El pasado 29 de septiembre, Amama denunciaba los retrasos que venían sucediendo desde hacía años en el cribado del cáncer de mama. Lo que sucedía es que mujeres que se hacían la mamografía del cribado no recibían respuesta alguna, por lo que se olvidaban del asunto si no tenían síntomas o se movían por la privada si había algo que les hiciera saltar las alarmas. En un primer momento, la consejería relativizó la problemática, pero en menos de 48 horas no solo asumió "errores de comunicación" en el programa, sino que se comprometió a llamar a más de 2.000 mujeres que podrían haberse visto afectadas por dichas incidencias en los últimos tres años. Ahora, fuentes de la Consejería aseguran a este periódico que están trabajando a destajo para cumplir con la totalidad de las llamadas antes de que termine la semana y poner en marcha "una revisión integral del circuito de cribado y ultimar todo el plan de choque".

Una "gravísima negligencia" según Amama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Amama, califica esta situación como una "gravísima negligencia" y exigen a la Junta que se "depuren responsabilidades hasta sus últimas consecuencias". "En la reunión mantenida con la consejera, se preguntó en reiteradas ocasiones donde estaba el origen de lo que consideramos una gravísima negligencia, sin que en el momento en cuestión se nos pudiera dar respuesta alguna, ni nos consta que se haya revelado algo posteriormente al efecto", han afirmado en su comunicado.

Fuentes de la Consejería aseguran que están trabajando a destajo para hacer todas las llamadas, poner en marcha "una revisión integral del circuito de cribado" y "ultimar el plan de choque"

En cuanto a la amplitud del problema, desde la asociación insisten en que "todavía no se puede cuantificar el número de afectadas". "Siguen colapsando nuestros teléfonos y correos de mujeres alertadas y lo que es peor, con miedo", puntualizan.

Siguen colapsando nuestros teléfonos y correos de mujeres alertadas y lo que es peor, con miedo Asociación Amama

En cuanto a la respuesta de Salud -llamar a más de 2.000 mujeres- desde Amama aseguran que se trata de una medida de choque fruto de sus exigencias. "La falta de información lo que ha venido a provocar es más cáncer, más gravedad, y menos posibilidades de curación, todo ello por el tiempo transcurrido", subrayan.

Una reunión para decidir una demanda

Este martes, Amama ha convocado a todas las afectadas para tener un primer encuentro informativo y deducir el número de mujeres perjudicadas. Así, decidirán las acciones legales a emprender, donde se baraja una posible demanda al SAS. En cualquier caso, de lo obtenido en la reunión "se dará cuenta a la ciudadanía, así como a la propia Consejería".

"El Gobierno andaluz ha reconocido el problema"

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha sido preguntado por esta causa durante su asistencia al Gran Premio de España de la Sail GP de vela. El Gobierno andaluz responderá "con diligencia, seguridad y soluciones" a las 2.000 mujeres del cribado de cáncer de mama a las que se está llamando, ha defendido el número 2 del Ejecutivo autonómico.

La falta de información lo que ha venido a provocar es más cáncer, más gravedad, y menos posibilidades de curación Asociación Amama

Sanz ha prometido a Amama que la Junta actuará "en todo momento con transparencia e informando permanentemente" a las afectadas. "Se puede actuar ocultando el problema, pero el Gobierno andaluz lo ha reconocido", ha señalado, aludiendo a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en las que "echaba la culpa" de lo ocurrido en torno a las pulseras antimaltrato al "ruido". "Hemos reconocido el problema, hemos pedido disculpas sinceras y ahora estamos en la fase de aportar las soluciones", ha sentenciado.

Ante esta situación, el grupo Por Andalucía exige al Gobierno de Moreno que revise de forma "urgente" los programas de detección precoz de cáncer de colon y de cuello de útero con tal de "evitar que se repitan las mismas deficiencias y garantizar la salud de todas las personas participantes en este tipo de cribados".

Un plan de choque

El pasado viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que esta semana se daría a conocer un plan de choque para "corregir el problema" en el programa de cribado de cáncer de mama, y añadía que ya después se tomará la "decisión en cuanto a las responsabilidades políticas".

Hemos reconocido el problema, hemos pedido disculpas sinceras y ahora estamos en la fase de aportar las soluciones Antonio Sanz — Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía

Moreno insistía en que cuando hay un problema "lo primero es centrar toda la energía en resolver el problema". Para el presidente, la situación que lamentablemente se ha producido va a servir para mejorar y perfeccionar todo el programa de cribado de cáncer de mama, y otros posibles cribados.

Tal como explicó el presidente, hasta ahora el protocolo de detección precoz funcionaba de la siguiente forma: "Usted tiene cáncer o no tiene cáncer, y cuando un radiólogo o un especialista tenía dudas, lo que hacía era dejarlo en suspensión, y no se le comunicaba a la mujer para no generar la incertidumbre". De acuerdo con la Junta, el 98% de las pruebas que se hacen tras la primera mamografía "no dan positivo" en cáncer, pero cuando "hay algún posible indicio de futuro, lo que se hace es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, se decide no decirle nada y ya se le hacen pruebas posteriores".

Esta explicación ha generado fuerte crispación entre las miembros de Amama, que aseguran que con este modo de trabajar "se genera mucha más ansiedad en la mujer".