Amama ultima su denuncia colectiva e incorpora casos de "varias mujeres muertas por retrasos" en el cribado

La presidenta de la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Mama, Ángela Claverol, ha desvelado este martes que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. "Esto es una catástrofe".

Tal como ha anunciado la Claverol durante una entrevista a Onda Local de Andalucía, los abogados de Amama están analizando caso por caso estas personas que han fallecido esperando su diagnóstico para preparar su denuncia colectiva y añadir los dichos casos en la demanda.

Hace una semana, la Asociación Amama destapaba los retrasos que llevan sucediendo "desde hace años" en el cribado que lleva a cabo la Junta de Andalucía en mujeres de entre 47 y 75 años. Esta crisis sanitaria, que en un primer momento Salud intentó relativizar hablando de "dos o tres casos", ha copado titulares nacionales durante toda la semana y tiene en vilo a multitud de mujeres que han podido verse afectadas por las incidencias. Esta semana es clave para las pacientes oncológicas de cáncer de mama y para la Consejería de Salud: el Servicio Andaluz de Salus (SAS) se ha comprometido a informar del volumen de mujeres afectadas por los fallos y Amama prepara una demanda.

Los fallos en el cribado han hecho que mujeres hayan visto agravado su diagnóstico oncológico por los retrasos en la notificación de las pruebas o, directamente, que se hayan enterado de que tenían la enfermedad con meses de retraso, cuando ya estaba en un estadio avanzado

Para poner en contexto sobre los fallos del protocolo de detección precoz: cuando una mujer se hacía una mamografía preventiva, si los resultados del estudio determinaban que "no eran concluyentes" y, por lo tanto, eran dudosos y precisaban de una ampliación de pruebas, en algunos casos -todavía se desconoce cuántos- se avisó con retrasos o, directamente, no se avisó. Como consecuencia, hay mujeres que han visto agravado su diagnóstico oncológico por los retrasos en la notificación de las pruebas o, directamente, se han enterado de que tenían la enfermedad con meses de retraso, cuando ya estaba en un estadio avanzado.

A lo largo de esta semana, la Consejería de Salud se ha comprometido a informar de cuántas mujeres se han visto afectadas por los retrasos del cribado

La Junta, por su parte, ha admitido "errores de comunicación" entre el SAS y los pacientes, aludiendo a que ante un diagnóstico dudoso se dejaba el proceso "en suspensión" y "no se le comunicaba a la mujer para no generar la incertidumbre". Desde el pasado 1 de octubre, el SAS está trabajando a contrarreloj para ponerse en contacto con 2.000 mujeres que en los últimos tres años tuvieron un resultado dudoso en su primera mamografía. El objetivo es asegurarse de que las mujeres están correctamente informadas y llamar a aquellas que no hayan tenido noticias desde su mamografía.

"Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días"

En una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press, la presidenta de Amama ha relatado el caso de un marido al que ha atendido este mismo martes en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada. "Nuestra realidad es esta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", ha señalado después de sostener que "los que están provocando ansiedad son ellos", en alusión al Gobierno andaluz.

Amama ha reconocido que han atendido también a personas que "están ofreciendo dinero para que las mujeres se hagan esas pruebas" ya en la privada. "¿Cuánto vale para el SAS la vida de una andaluza?", se ha preguntado Claverol, que ha reclamado que se contrate ya a más radiólogos.

En este punto, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama, que ha insistido en que "nuestro único enemigo es el cáncer de mama".

No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración Ángela Claverol — Asociación Amama

La asociación ha reiterado su petición de "informe veraz" sobre el alcance de las personas afectadas; que se "depuren responsabilidades" y que se le hagan las pruebas "ya". "No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", ha sentenciado Ángela Claverol.

Izquierda Unida denuncia por "homicidio imprudente"

Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama del sistema público de salud de Andalucía, considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).

En la denuncia, con fecha 6 de octubre y que ha sido difundida a los medios de comunicación por Izquierda Unida este martes, se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios". Respecto al primero de los supuestos "delitos", se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a "un fallo sistémico en la gestión sanitaria" no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado de cáncer de mama.

Se indica que la asociación Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el "cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes". "La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo", según se recoge.

En la denuncia también se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud, por lo que cualquier "omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública". "De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11", recoge la denuncia.

Adelante Andalucía llevará el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La formación ya pidió una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, rechazada por la mayoría absoluta del PP. En concreto, los andalucistas apuntan a la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, pero al igual que Izquierda Unida, también señalan a Catalina García, responsable de Salud hasta el verano de 2024; a la número 2 del ramo, Luisa Moral, y la gerente del SAS, Valle García.

El portavoz del grupo, José Ignacio García, ha explicado que podrían estar cometiéndose tres delitos, los mismos a los que ha hecho referencia la denuncia de Izquierda Unida, aludiendo también a una "dejación de funciones" por parte de Salud. "Queremos que se conozca la verdad, queremos que se conozca cuáles son los responsables políticos. Y queremos que se conozca si también hay responsabilidades penales y, sobre todo, queremos que esto no vuelva a suceder", ha asegurado.

Retrasos que provocan tratamientos invasivos

La asociación Amama y otras organizaciones de pacientes "han documentado que estos retrasos en el cribado han provocado que algunas mujeres hayan desarrollado cánceres más avanzados, requiriendo tratamientos más invasivos y prolongados, lo que constituye un daño físico y psicológico directo", según se añade. En la denuncia se recoge que, "dado que el programa de cribado depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la falta de diligencia en la revisión y seguimiento de resultados no concluyentes constituye un incumplimiento del deber de cuidado exigible a la administración sanitaria".