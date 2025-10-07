La Junta anuncia más recursos para su plan de choque tras la crisis del cribado: "No escatimaremos ni un euro"

El Gobierno andaluz presentará este miércoles su plan de choque para resolver la grave crisis generada por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama mientras completa la auditoría del sistema y los cambios que se realizarán en los protocolos. Toda esta respuesta contará con una dotación presupuestaria extraordinaria con el objetivo de incrementar su alcance y acelerar la respuesta especialmente a las 2.000 mujeres que tuvieron diagnósticos no concluyentes y que se analiza si recibieron la información adecuada en tiempo y forma. Mientras tanto, asociaciones y partidos políticos de la oposición avanzan en la vía judicial.

"No vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta. En el ámbito que me compete, en el ámbito de Hacienda, le he trasladado a la consejera --de Sanidad--, porque así me lo ha pedido el presidente --Juanma Moreno--, que haremos todo el esfuerzo presupuestario, todo lo que esté en nuestras manos, para solucionar cuanto antes este problema", explicó la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España.

"Se ha anunciado ya un plan de choque por parte de la Consejería --de Salud--, que se presentará como muy tarde, mañana --este próximo miércoles, 8 de octubre--. Estará ya presentándose ese plan de choque en cuanto a esas medidas para solucionar de forma urgente este problema y, como se ha dicho también, se ha anunciado una auditoría para que este problema, este error que jamás debería de haberse producido, pues que no vuelva a producirse nunca más", ha expuesto.

Por último, la consejera ha insistido en que la Consejería de Salud "está trabajando sin descanso para solucionar este problema, para darle una solución urgente a las mujeres afectadas. Esa es nuestra preocupación en estos momentos, atender a las mujeres afectadas".

Críticas por el uso político

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, criticó que los partidos de la oposición persigan el "rédito político" con el problema surgido en el programa de cribado de cáncer de mama, ante lo que el Gobierno andaluz ha "reaccionado con diligencia" y buscando "medidas".

"Lo importante es que haya respuesta rápida y eficaz y, sobre todo, que se garantice que no se vuelvan a repetir errores. Nunca vamos a buscar la justificación, ni tiene justificación, cuando se trata de personas afectadas en ámbito de la salud", apuntó.

"Nosotros estamos del lado de las personas afectadas, nos solidarizamos y les pedimos perdón, pero sí le decimos que tendrán solución y garantía de que esto no vuelva a ocurrir", ha añadido. En este sentido, ha recalcado que la Junta se tiene que dedicar "a resolver los problemas y a dotar de soluciones al sistema", y no entrar en "disputas políticas", porque es lo que merecen las personas que se hayan podido ver afectadas por esta situación.