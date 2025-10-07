La Asociación Amama reúne a más de 60 mujeres dispuestas a demandar a la Junta por los fallos en el cribado de cáncer de mama

La Asociación Amama ha reunido presencialmente en la tarde de este martes a más de 60 mujeres y pacientes oncológicas para estudiar una posible demanda a la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado de cáncer de mama. Tras más de dos horas de reunión, tal como ha explicado el abogado Manuel Jiménez en una comparecencia ante los medios al término de la asamblea, se van a estudiar uno a uno los casos que ha recibido la asociación para determinar si se lleva a cabo una demanda colectiva o individual.

“Todas aquellas querellas que no recojan la casuística de lo que le ha ocurrido a cada mujer no tienen sentido, y yo he recibido las casuísticas esta mañana por lo que las demás querellas que se hayan presentado tienen una finalidad política”, ha puntualizado el abogado.

Desde Amama se baraja la posibilidad de demandar por lesiones por imprudencia en el caso de aquellas mujeres que se hayan visto afectadas en su diagnóstico por los retrasos. Además, también se plantean una demanda por “dejación de función de la administración sanitaria” y, en el caso de que se detecte algún caso de fallecimiento por esta casuística, también se presentará una demanda por homicidio imprudente.

El abogado de la asociación AMAMA, Manuel Jiménez Soto atiende a los medios de comunicación. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Una crisis sanitaria

Hace una semana, la Asociación Amama destapaba los retrasos que llevan sucediendo "desde hace años" en el cribado de cáncer de mama que lleva a cabo la Junta de Andalucía para mujeres de entre 47 y 75 años.

Hasta hora cuando una mujer se hacía una mamografía preventiva, si los resultados del estudio determinaban que "no eran concluyentes" y, por lo tanto, eran dudosos y precisaban de una ampliación de pruebas, en algunos casos -todavía se desconoce cuántos- el SAS avisó con retraso o, directamente, nunca avisó. Como consecuencia, hay mujeres que han visto agravado su diagnóstico oncológico o, directamente, se han enterado de que tenían la enfermedad cuando ya estaba en un estadio avanzado.

En un primer momento, la Junta relativizó la problemática asegurando que “solo se tenían registrados dos o tres casos”, sin embargo, la magnitud del problema ha desembocado en una crisis sanitaria que ha marcado la agenda política copando titulares nacionales. La Junta reconoce que ha sido un “error de comunicación”, pero Amama lo califica de “gravísima negligencia y catástrofe”.

Esta semana es clave para las pacientes oncológicas de cáncer de mama y para la Consejería de Salud: el Servicio Andaluz de Salus (SAS) se ha comprometido a informar del volumen de mujeres afectadas por los fallos.

Más de 400 correos sin leer

De acuerdo con el letrado, el correo de Amama está colapsado con “más de 400 emails sin leer de mujeres que explican sus casos” y que podrían haberse visto afectadas por los fallos del cribado.

El abogado de la asociación AMAMA, Manuel Jiménez Soto atiende a los medios de comunicación. / Francisco J. Olmo / Europa Press

En una entrevista en la Onda Local de Andalucía, la presidenta de Amama afirmaba que les habían llegado casos de mujeres que podrían haber fallecido por culpa de los fallos en el cribado.

“Tenemos conocimiento de que ha habido tres fallecimientos, pero desconocemos si son motivados por este tema porque no hemos visto la documentación”, ha insistido el abogado.

Un plan de choque “tardío”

En estos momentos, el protocolo de detección precoz de cáncer de mama de la Junta de Andalucía no consta en la página web de la Consejería de Salud. Esto es porque, según lo previsto, Salud presentará este miércoles un plan de choque. Sobre ello, Jiménez ha asegurado que “llega tarde no, lo siguiente”.

“Durante la reunión, he preguntado a las mujeres que cuántas de ellas habían recibido la llamada del SAS por lo del cribado, y ninguna ha recibido ningún tipo de aviso”, ha reivindicado.

La asociación ha reiterado su petición de "informe veraz" sobre el alcance de las personas afectadas; que se "depuren responsabilidades" y que se le hagan las pruebas "ya". "No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", ha sentenciado Ángela Claverol.

Demanda de las izquierdas

La demanda colectiva de Amama se suma a la de Izquierda Unida ante la Fiscalía General del Estado y a la de Adelante Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia Andaluz.

En la denuncia de Izquierda Unida se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios". Respecto al primero de los supuestos "delitos", se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a "un fallo sistémico en la gestión sanitaria" no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado de cáncer de mama.

Adelante Andalucía llevará el caso ante el TSJA. La formación ya pidió una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, rechazada por la mayoría absoluta del PP. En concreto, los andalucistas apuntan a la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, pero al igual que Izquierda Unida, también señalan a Catalina García, responsable de Salud hasta el verano de 2024; a la número 2 del ramo, Luisa Moral, y la gerente del SAS, Valle García.