Cinco capitales andaluzas superarán los 30 grados hoy martes a la espera de la vaguada

El 'veroño' continuará este martes con sol en amplias zonas de España y temperaturas entre 5 y 10 grados más altas de lo normal en muchos lugares de la península, de manera que los termómetros superarán los 30 grados en el suroeste. Cinco capitales andaluzas estarán por encima de los 30 grados, todo antes de la inestabilidad prevista para el jueves y viernes.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, señala que las temperaturas subirán en todo el país salvo Galicia, Extremadura, Ciudad Real, el interior de Andalucía y gran parte de Canarias.

La mayor parte de la península tendrá un ambiente veraniego más propio de finales de agosto o mediados de septiembre que de comienzos de octubre.

Las capitales más calurosas serán Granada y Sevilla (33 grados), Badajoz y Córdoba (32), Jaén (31) y Cáceres, Ciudad Real, Huelva y Toledo (30). En cambio, suavizará más en A Coruña, Pontevedra y Santander (21), y San Sebastián (23).

Por otro lado, el sol brillará en la mayor parte del país. No obstante, se prevén nubes bajas matinales en interiores del cuadrante sudeste, así como en el área mediterránea, zonas donde son probables algunos bancos de niebla por la mañana, que podrían ser densos en el este de la Meseta Sur.

A la espera de la vaguada

La situación actual de calor y cielos sin nubes contrasta con la vaguada prevista a partir del jueves en Andalucía y España, que pueden traer lluvias intensas en algnos casos. Para el jueves se prevén cielos nubosos en la mitad oriental con chubascos acompañados de tormentas, más probables e intensos hacia el este; intervalos nubosos en el resto. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo en la vertiente atlántica a componente este moderados.

Previsión de este martes

Por la tarde se irán formando nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que la aproximación de un frente atlántico podría llevar brumas o nieblas costeras a litorales del oeste de Galicia.

Canarias tendrá nubes en el norte, donde hay una pequeña probabilidad de lluvias débiles y dispersas, y ambiente despejado en el resto, con probable calima ligera en altura en las islas orientales.

Por último, este martes soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas, tramontana moderada en Menorca y el Ampurdán (Girona), y levante moderado en Alborán y, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, en el Estrecho, con tendencia a amainar.