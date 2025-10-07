El fallo más común en las comunidades de vecinos que puede costarte caro
Descubre los fallos más habituales en las juntas de vecinos y cómo evitarlos con un administrador de fincas colegiado
El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha subrayado este martes la necesidad de que las juntas de propietarios se celebren conforme a la normativa vigente y con la máxima transparencia, al tratarse de un órgano clave en la gestión de las comunidades de vecinos. La entidad recuerda que tanto la convocatoria como las decisiones adoptadas y su posterior ejecución deben realizarse de forma correcta para evitar conflictos legales y garantizar la buena convivencia entre propietarios.
De esta manera, en un comunicado, ha advertido de que la ausencia de un administrador de fincas colegiado que vele por la tramitación adecuada de este proceso suele ser "un foco de conflictos debido a fallos de procedimiento o desconocimiento de la normativa y, por tanto, en la dudosa legalidad de los acuerdos adoptados".
Errores frecuentes en las juntas de propietarios
Por esta razón, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha elaborado una lista con los errores más habituales que se cometen en estas reuniones, con el objetivo de garantizar la legalidad de los acuerdos y fomentar la convivencia.
Según el presidente de Cafincas, Manuel Jiménez, los problemas en las comunidades no suelen nacer del desacuerdo entre vecinos, sino de errores formales en la convocatoria, el desarrollo o la redacción de las actas. "Es precisamente por este motivo por el que nuestro papel como administradores de fincas colegiados es velar y evitar que esos fallos deriven en litigios costosos y en la pérdida de confianza entre propietarios", explica.
El Consejo subraya que la figura del administrador de fincas colegiado es "la mejor garantía de que todos esos trámites se realicen de forma correcta y en virtud de la normativa vigente y que las juntas se conviertan en espacios de diálogo y gestión eficiente".
Cafincas señala como uno de los primeros errores convocar la junta sin el debido plazo de antelación, un punto que "invalida acuerdos y genera impugnaciones", mientras que cumplir este requisito asegura transparencia y participación.
Otro de los errores a subsanar es no incluir todos los puntos en el orden del día. Introducir temas improvisados en la reunión es habitual, "pero ilegal". De igual manera, celebrar la junta sin el quórum necesario puede dar lugar a decisiones nulas y conflictos posteriores.
No redactar correctamente el acta, documento oficial de la reunión, supone abrir la puerta a disputas. Debe ser clara, precisa, cumplir los requisitos legales y estar firmada por presidente y secretario.
De igual manera, advierte de la toma de acuerdos contrarios a la ley, mientras que el administrador de fincas colegiado garantiza la legalidad. También apunta que cada acuerdo exige una mayoría distinta y confundirlo es "un error muy común que invalida decisiones".
Además, señala como error el permitir que voten propietarios morosos, teniendo en cuenta que la ley prohíbe votar a quienes tienen deudas con la comunidad. El Consejo también llama la atención sobre el peligro de convertir el turno de ruegos y preguntas en acuerdos.
Por último, apunta como otro error no entregar copia del acta a los propietarios, lo que genera "desinformación y desconfianza", e improvisar la gestión económica, lo que provoca "desequilibrios y decisiones erróneas".
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias
- Tussam cumple 50 años con una misión por delante: 'Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones
- Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas
- Pilar Cosentino: 'Las que generen mejor talento serán las regiones ganadoras y ahí Andalucía tiene mucho que decir
- Ministerio y Junta tratan de desbloquear una inversión de 1.140 millones clave para la estrategia de vivienda en Andalucía