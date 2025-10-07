El Gobierno aprueba 28,5 millones para retirar regadíos de Doñana y abrirá en octubre la convocatoria a los agricultores

El Gobierno de España aprueba la partida de la primera convocatoria de 28,5 millones de euros para dar ayudas a los agricultores que trabajan en el entorno de Doñana y publicará en el BOE la convocatoria en las próximas semanas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una de las líneas de subvenciones, prevista en el Marco de Actuaciones Socioeconómicas, más esperadas por el sector primario en la zona.

Esta medida, que se enmarca dentro de los esfuerzos de las administraciones para limitar la actividad agrícola en la zona, especialmente el cultivo de frutos rojos, y así evitar la sobreexplotación del acuífero de Doñana, lo que supone un paso más en el Pacto de Doñana firmado con la Junta de Andalucía. En concreto, la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), está destinada a la renaturalización y restauración ecológica de superficies agrícolas en el entorno del Espacio Natural.

Las ayudas se inscriben en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad y beneficiarán a los trabajadores de los 14 municipios recogidos en el Acuerdo entre ambas administraciones. Los agricultores podrán recibir hasta 70.000 euros por hectárea, distribuido en 10 anualidades. De esta forma, por cada hectárea, los trabajadores recibirán 7.000 euros año. Además, para superficies inferiores a una hectárea, el Gobierno dará una ayuda proporciona.

Ayudas para 400 hectáreas

Esta primera convocatoria aprobada por el Gobierno se calcula que tendrán un alcance de hasta 400 hectáreas. Aun así, fuentes del Miteco puntualiza que esto no impide que en futuras convocatorias la superficie se amplíe. De hecho, los agricultores del Condado de Huelva han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para que las ayudas lleguen hasta las 1.200 hectáreas, extremo que no ha sido rechazo por el Ejecutivo.

A la convocatoria podrán acceder tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias y los ayuntamientos del área de influencia del parque nacional. Eso sí, las entidades deberán cumplir con los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

Desde Madrid recuerdan que estas subvenciones son compatibles con otras ayudes tanto públicas como privadas si estas no superan el coste total de la actuación. El objetivo es financiar proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Requisitos para obtener la ayuda

Desde el Miteco se exigirá que todas las actuaciones a realizar cumplan con la guía técnica elaborada para la convocatoria. Además, deben asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

Para poder participar, las parcelas agrícolas en regadío que soliciten la ayuda deben estar ubicadas en los municipios del entorno de Doñana. Eso sí, debe demostrarse que el uso agrícola del terreno se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

A las ayudas del Gobierno se suman también las de la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno de Juanma Moreno prevén un importe máximo por hectáreas de 20.000 euros y un compromiso de mantenimiento de las actuaciones durante un periodo de 30 años. Estas se destinarán a los agricultores que realizan su actividad en los municipio del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Según ha informado la administración andaluza, el acuerdo entre Junta y Gobierno central prevé una inversión conjunta de 1.434 millones de euros durante el periodo 2023-2027, de los cuales 728,9 corresponden a actuaciones financiadas por la Junta. Además, el compromiso financiero del Gobierno andaluz se ha ampliado hasta los 852,3 millones de euros, alcanzando ya un grado de ejecución superior a los 428 millones de euros, lo que supone más del 58% del total comprometido.