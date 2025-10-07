Sumar aclara que el acuerdo de Por Andalucía sigue abierto y que el líder del PCA es "candidato a ser candidato"

Las incógnitas continúan a la izquierda del PSOE en Andalucía. El tiempo pasa y las elecciones están cada vez más cerca mientras los partidos que conforman Por Andalucía continúan con sus procesos internos sin dar muchas pistas al respecto. Mientras que Izquierda Unida ya ha dado su nombre para competir por la presidencia andaluza, en Sumar, la cocoordinadora en la comunidad autónoma, Esperanza Gómez, ha evitado pronunciarse sobre lo que se cuece en su formación, aunque ha recordado que por ahora solo hay "candidato a ser candidato".

Izquierda Unida anunciaba este lunes que la única candidatura que se había presentado en el seno del partido para poder liderar Por Andalucía era la del secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba e Iniciativa para el Pueblo Andaluz ha designado a José Antonio Jiménez a liderar la confluencia, aunque hay quienes, como Sumar, todavía no han dado ese paso. Después, las formaciones se tendrán que sentar en la Mesa de Partidos y decidir el nombre definitivo que liderará la coalición.

Por ahora, el liderazgo del partido lo ocupa la dirigente de IU Inma Nieto, aunque la elección de Ernesto Alba como candidato por parte del partido impide que la actual portavoz en el Parlamento repita en su cargo. La cocoordinadora de Sumar en Andalucía ha defendido que se trata de un "trabajo continuo de toda la legislatura". "Iremos viendo cómo se acaba de trenzar un acuerdo", ha puntualizado la voz del partido en el Parlamento.

"Desalojar a Moreno"

"Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en el seno del grupo en una marca que es Por Andalucía", ha manifestado la cocordinadora de Sumar nacional, Lara Hernández, que ha participado en la Ejecutiva. Así, Gómez ha "saludado" al nuevo candidato aunque no ha dado pistas sobre los procesos que seguirán desde el propio Sumar. Hernández ha aclarado que "las conversaciones se vienen dando con total normalidad" y ha insistido en que el partido busca "seguir trabajando con un único objetivo político desalojar a Moreno".

Los tiempos dentro de cada uno de los partidos de la coalición son una incógnita. La propia Gómez ha indicado que han establecido "respetar los procesos de cada formación". "No nos hemos dado una fecha", ha insistido sin dar datos sobre las decisiones de su formación. Por el momento, el único nombre que se conoce es el de Alba a la espera de que el resto de partidos anuncien sus "candidatos a ser candidatos".

Las formaciones que se aúnan en Por Andalucía continúan dando pasos mientras el futuro de Podemos sigue siendo una incógnita. La división entre los morados y los rosas es el principal inconveniente que han alegado los de Ione Belarra para anunciar si concurren o no en las listas de las que hoy todavía forman parte. Estas diferencias ya han provocado la baja del diputado José Manuel Jurado, que ha anunciado que no estará en ninguna lista, ya que, en su opinión, es "tarde" para la unidad.

Se acaba el tiempo para Podemos

"No tenemos fecha límite pero tampoco vamos a esperar a nadie", ha apuntado Gómez a preguntas de los periodistas sobre el futuro de la coalición andaluza. Pese a que, como otros grupos, ha defendido que mantiene la puerta abierta, sí que ha recordado que "llegará un momento en el que el acuerdo se pueda firmar". De esta forma ha subrayado que "son ellos los que tienen que marcar el destino de su formación".

Por el momento, en el Parlamento andaluz las formaciones trabajan unidas lejos del ruido del Congreso. Si bien ha habido momentos delicados durante la legislatura, como ocurrió después de la división nacional entre rosas y morados, las aguas volvieron a su cauce con el tiempo en el Hospital de las Cinco Llagas. Así, aunque siga habiendo diferencias entre los representantes de cada partido de la coalición, fuentes de Por Andalucía, defienden que el grupo trabaja desde la unidad.