Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice

Andalucía se verá afectada por la DANA Alice este jueves 9 de octubre. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) serán tres las provincias andaluzas con aviso amarillo por tormentas y lluvias, que pueden ser localmente fuertes: Almería, Granada y Jaén a partir de las 11.00 horas de la mañana.

Se prevé ya que este miércoles por la noche esta DANA empiece a actuar en el este de la península y Baleares, pero será el jueves cuando se mantendrá y aumentará la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta en el tercio oriental y cuadrante sureste peninsular. Es probable que las precipitaciones sean fuertes, incluso persistentes, y localmente muy fuertes con acumulados significativos en puntos de la fachada oriental, principalmente del Levante, y Baleares.

Los avisos en Andalucía

En Andalucía los avisos serán de nivel amarillo por lluvias y tormentas en tres provincias: Almería a partir de las 11.00 horas en adelante en el Valle del Almanzora-Los Vélez, Nacimiento-Campo de Tabernas, Poniente-Almería Capital y Levante almeriense, con 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora. En Granada desde las 11.00 hasta las 21.00 horas en las comarcas Guadix-Baza y Nevada-Alpujarras, también con 15 litros en una hora. Finalmente la provincia de Jaén, con alerta de nivel amarillo por lluvias y tormentas con 15 litros de precipitaciones en una hora, en este caso en la comarca de Cazorla-Segura.

Previsión en España: seis comunidades en alerta

Aunque puede haber cambios con el discurrir de la DANA, este jueves habrá seis comunidades autónomas, además de Andalucía, en alerta: Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia, Baleares, y Comunidad Valenciana, estas dos últimas con aviso naranja. Habrá precipitaciones fuertes, incluso persistentes, y localmente muy fuertes con acumulados significativos, en puntos de la fachada oriental, principalmente del Levante, y de Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas en zonas del interior este peninsular. En litorales del noroeste de Galicia vientos del noreste con intervalos de fuerte.