Andalucía establece un control previo de las viviendas turísticas para frenar nuevas altas en el registro en Sevilla, Cádiz y Málaga

La Junta de Andalucía cambia desde esta semana el sistema de inscripción de nuevas viviendas turísticas en el registro oficial en los municipios de Sevilla, Cádiz, Málaga y El Puerto de Santa María. Hasta ahora, el titular de un inmueble lo podía dar de alta con una declaración responsable en la que acreditaba que cumplía la normativa urbanística y todos los requisitos establecidos. Sin embargo, con la nueva aplicación si se encuentra en una zona saturada (como el Casco Antiguo o Triana en el caso de Sevilla) o en un municipio con una moratoria aprobada (caso de Málaga) se rechazará de forma inmediata y no se podrá inscribir.

El nuevo mecanismo de la Consejería de Turismo generará automáticamente una resolución en la que se advierte al solicitante de que su solicitud se da por no presentada debido a que incumple las limitaciones urbanísticas aprobadas por estos cuatro municipios, que se encuentran entre los que tienen una mayor presión de viviendas turísticas de Andalucía.

"El objetivo es dar mayor seguridad jurídica al ciudadano, ya que en caso contrario queda expuesto a un proceso de cancelación y posible depuración de responsabilidades", explica la Consejería de Turismo que subraya que de esta forma, además, se logra una reducción de las cargas administrativas derivadas de los posteriores procedimientos.

Viviendas canceladas por la Junta y el Ministerio

En el último año, la Junta de Andalucía ha sumado más de 10.600 viviendas turísticas canceladas en toda Andalucía tras comprobarse que figuraban en el registro oficial sin cumplir todos los requisitos. A esto se añade que el nuevo registro único estatal puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda ha rechazado la inscripción de más de 16.000 viviendas una vez analizado por el Colegio de Registradores que no cumplían con la normativa lo que impide que se puedan anunciar.

En todos estos casos, los pisos entraron en el registro oficial de la Junta de Andalucía pero posteriormente o bien han sido excluidos o se han quedado fuera de la plataforma del Ministerio y, por tanto, aunque estén dados de alta no pueden anunciarse en ninguna plataforma pública.

“Damos así un paso más para garantizar la excelencia del destino andaluz con alojamientos que cumplan con la calidad y la legalidad, en línea con la apuesta por un turismo de calidad que nos permita seguir siendo una región de referencia en gestión turística”, ha insistido.

De momento, la medida se aplica sólo en los municipios de Sevilla, Cádiz, Málaga y El Puerto de Santa María, aunque el objetivo de la Junta de Andalucía es que se sumen más ciudades al nuevo sistema conforme aprueben instrumentos de planeamiento que limiten la inscripción de nuevas viviendas turísticas en zonas saturadas o en todo el término municipal.