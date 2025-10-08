Bronca en el Parlamento andaluz al frenar el presidente un debate de los fallos del cribado: "No me da la gana"

"No me da la gana", "se está saltando el reglamento", "usted no es el letrado, es el portavoz del PP" o "el orden del día lo marca el presidente" son algunas de las frases que se han oído entre gritos este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz. La sesión se preveía bronca después de que todos los grupos de la oposición hayan presentado dos comisiones de investigación para estudiar los retrasos que ha habido en las pruebas no concluyentes del cribado del cáncer de mama y así ha sido.

Hasta 35 minutos ha tardado en comenzar el debate, que ha sido parado en hasta dos ocasiones para consultar el reglamento y hablar con los grupos para tomar una decisión definitiva. A uno y otro lado de la bancada autonómica los portavoces y diputados de los grupos recriminaban al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que decidiera aplazar la votación sobre un cambio en el orden del día para abordar la cuestión de los cribados hasta el final de la jornada.

"Tres grupos de la Cámara hemos registrado una petición de debate general para que esta tarde el presidente diera explicación de la situación que están atravesando miles de mujeres en Andalucía a consecuencia de las pruebas que no se les han hecho para confirmar que tengan cáncer de mama", ha recordado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Sus palabras han sido las primeras en armar bullicio en el salón de plenos, especialmente después de que puntualizara Aguirre que debía "proceder a la votación de la alteración del orden del día".

Aguirre convoca dos recesos

Los populares han pedido primero un receso de cinco minutos "para que la gente venga" ante la insistencia de la oposición de tomar una decisión al respecto. "Hacemos un receso de cinco minutos porque me da la gana", ha espetado el presidente. Durante este tiempo, la Mesa ha aprovechado para aclarar con la letrada de la Cámara para ver qué decisión tomar y los portavoces de los grupos han aprovechado para acercarse a Aguirre. "A ver si acaban los gin-tonics los del PP y podemos empezar el pleno", se ha oído en la bancada socialista.

Aguirre se ha negado desde el primer momento, lo que ha aumentado aún más el calor en la antigua iglesia del Hospital de las Cinco Llagas que pedía la reanudación de la sesión con esta cotación. "Ya lo haremos en tiempo y forma, tranquilo, tranquilo, tranquilo", ha señalado el presidente ante las reiteradas intervenciones del portavoz adjunto del PSOE, Rafael Recio, exigiendo que el pleno se reanudara. Así, ha defendido la necesidad de "mirar el reglamento para ver que se hace".

Mientras, se ha escuchado como los diputados socialistas coreaban: "Que se vote, que se vote". "Yo no tengo ninguna prisa, he hablado con la letrada", ha indicado Aguirre ante el bullicio de la izquierda. El presidente de la Cámara ha hecho oídos sordos a las críticas y ha comenzado el debate sobre la ley de vivienda llamando a la tribuna a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha permanecido de pie hasta que Aguirre ha tenido que convocar un nuevo receso para reunirse con los portavoces y tomar una decisión. "Los portavoces, a la sacristía", ha marcado.

Se votará al final de la sesión

Finalmente, Aguirre ha decidido que sea al final de la sesión de este miércoles cuando los grupos voten a favor o en contra de modificar el orden del día de este jueves, cuando se celebra la sesión de control al Gobierno. De esta forma, decaerían las preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a favor de su comparecencia para explicar la problemática surgida de los errores en la transmisión de los resultados de las mamografías. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP tumbará la propuesta previsiblemente.

Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE-A han registrado la petición de una comisión de investigación, al igual que ha hecho Vox, para exigir explicaciones y responsabilidades políticas. En la petición de comisión de investigación, los grupos de la izquierda detallan que están "estremecidos al escuchar los testimonios de mujeres que tras meses o años de olvido e inacción del SAS, han visto agravada su salud, perdido pechos o incluso su vida como acaba de denunciar las asociaciones" y exigen a Moreno que "dé la cara y cuente la verdad en sede parlamentaria".