La educación especial o la falta de disciplina: los profesores de Primaria sufren "mucho" estrés en Andalucía

El estrés en las aulas es una asignatura pendiente en Andalucía. Mantener la disciplina en la clase, adaptar las sesiones a los alumnos con necesidades especiales, la carga de trabajo administrativo o la responsabilidad de que los estudiantes alcancen buenos resultados académicos son algunos de los principales motivos por los que el 48% de los nuevos profesores de Primaria aseguran sufrir "mucho" estrés en su día a día. Son datos del estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje Talis 2024, un informe recientemente publicado y elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) en el que han participado 55 países.

Como cada año, el informe Talis ha vuelto a poner sobre la mesa aquellos temas que reflejan cómo es el día a día en las aulas y cuáles son las fortalezas y debilidades los sistemas educativos en España. Algunos de los primeros datos que desvela este informe destacan que Andalucía es la comunidad autónoma con menos profesoras en las aulas en el país, aunque el porcentaje sea del 72%. En cuanto a reclamar un comportamiento correcto en las aulas, también es líder nacional: su profesorado es el que pide la atención del alumnado con mayor asiduidad, el que recuerda las normas más veces y el que calma con mayor frecuencia a los estudiantes con necesidades especiales.

No es sorprendente que, ante estos datos, los docentes andaluces que aterrizan en las aulas por primera vez, sean los que más picos de estrés sufran. En este sentido, es importante tener en cuenta que Andalucía es la región de España donde más diferencia hay entre la gestión del estrés del maestro inexperto y la del experimentado: los recién llegados sienten 13 puntos más de estrés que los veteranos.

La gestión de la diversidad en las aulas

Adaptar las clases a niños con necesidades educativas especiales es, para los profesores, una fuente de estrés por todo lo que ello implica. En España, de acuerdo con el estudio Talis 2024, el 67% del profesorado nuevo tiene que gestionar la diversidad académica en las aulas y el 34% sientes estrés al hacerlo. Esta gestión requiere de una adaptación y diferenciación pedagógica, elaborar tareas que exigen un elevado esfuerzo en tiempo así como tener una atención y agilidad pedagógica. Precisamente, por la importancia que tiene el hecho de ofrecerle al menor con necesidades especiales un itinerario adaptado a sus capacidades, requiere de un sobre esfuerzo que, en ocasiones se convierte en un quebradero de cabeza para el profesorado inexperto.

Ante estos datos, la reflexión es la siguiente: el porcentaje de profesores inexpertos que tienen que gestionar necesidades educativas de distinta índole es superior al de los profesores experimentados.

En Secundaria los datos se disparan: en España el 86% del profesorado novel declara atender alumnado con necesidades educativas, una cifra 12 puntos superior a la de profesores experimentados y por encima de la media europea. A nivel andaluz, el 89% de los nuevos profesores de la ESO y el 85% de los de Primaria tienen alumnos en sus aulas que requieren de educación especial, mientras que la cifra cae en un 79% en las clases de los docentes con experiencia. De hecho, Andalucía es la segunda comunidad por detrás de Canarias con una mayor diferencia entre la gestión del estrés de un docente novel y uno experimentado. "Esto sugiere que la menor experiencia profesional incrementa la percepción de sobrecarga al atender la diversidad en el aula", sostienen el informe.

El porcentaje de profesores inexpertos que tienen que gestionar necesidades educativas especiales es superior al de los profesores experimentados

Estos datos reflejan una "clara desigualdad generacional" en las aulas en cuanto a la gestión de temas tan delicados como las necesidades especiales de los alumnos.

La disciplina, motivo de estrés para el maestro

Cualquiera que haya pasado por una escuela ha vivido el momento en que un profesor estalla ante el mal comportamiento de la clase. El estrés fomenta los castigos, la pérdida de los nervios y la frustración, y la falta de atención y el incumplimiento de las normas por parte de los alumnos alimenta el agobio del profesorado.

Seis de cada siete docentes de Secundaria deben recordar en todas o en la mayoría de las clases las normas del aula y pedir al alumnado que atienda

Este tipo de estrés en España supera a la media europea. Los datos señalan que aproximadamente 6 de cada 7 docentes de Secundaria deben recordar en todas o en la mayoría de las clases las normas del aula y pedir al alumnado que atienda. De igual modo, 4 de cada 5 intenta calmar al alumnado disruptivo y 3 de cada 4 necesita poner orden al inicio de todas o la mayoría de las clases. Según el estudio Talis, Andalucía es la comunidad donde el profesorado invierte más tiempo para conseguir disciplina en el aula.

El agobio del trabajo administrativo

El papeleo, la burocracia y todo lo que gire en torno al trabajo administrativo es otra de las principales lacras de los profesores. En España, el 39% del profesorado considera que la preparación de las clases es excesiva, un dato que sorprende teniendo en cuenta que gran parte de la planificación está enfocada a aquellos alumnos con necesidades especiales y que un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales.

El 74% de los profesores de Secundaria cree que el trabajo administrativo en los colegios es excesivo

Los andaluces son quienes más señalan el trabajo administrativo. En Secundaria, el 74% de los profesores lo tacha de excesivo y en Primaria el porcentaje se mantiene en un 72%. En este sentido, cabe recordar que, según el nuevo acuerdo de Educación firmado el pasado mes de junio con los sindicatos, el objetivo es reducir considerablemente este tipo de carga laboral en los próximos años.

Las notas presionan al profesor

Los aprobados y suspensos en los exámenes generan agobio e incertidumbre entre los alumnos, pero también entre los profesores. Este estudio elaborado por la OCDE destaca que la percepción de estrés por sentirse responsables de los resultados académicos de sus estudiantes "es relevante en España".

A nivel nacional, el 48% de los profesores de Primaria y el 45% de los de Secundaria aseguran percibir estrés por los resultados que obtengan sus alumnos. En este sentido, en ambos cuerpos los docentes perciben mayor mal estar que la media europea, lo que indica una presión moderada sobre los docentes españoles en comparación con sus homólogos internacionales.

En el caso de Andalucía, la diferencia -de nuevo- entre profesores experimentados y nuevos es la más notable del país. En un ránking, es la segunda comunidad con un mayor número de profesores preocupados (44%) por las notas de sus alumnos, solo por detrás de Cataluña presenta el porcentaje más alto de docentes estresados (51 %) e igualada por las lles Balears.