Los embalses andaluces pierden 53 hectómetros cúbicos de agua en una semana

Los embalses andaluces mantienen este martes, 7 de octubre, un nivel de 42,8% de su capacidad total —equivalente a 4.746 hectómetros cúbicos (hm³) de los 11.082 hm³ posibles—, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. La cifra supone un descenso de 53 hm³ respecto a la semana anterior, aunque la situación sigue siendo mejor que la media de la última década.

A pesar de esta bajada, los pantanos andaluces registran 5,58 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,2%, con 4.125 hm3 y 14 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.194 hm3.

Mejora respecto a años anteriores

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,9%, con 3.370 hm3, lo que significa 33 menos en una semana. Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.863 hm3); y mejoran en 952 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.418 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 45,2% y baja así a los 531 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de seis hm3 en siete días. Su reserva supera la media de los últimos diez años (458 hm3) y la del año pasado cuando tenía 270 hm3 en este periodo.

Evolución por demarcaciones hidrográficas

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 151 hm3, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 65,9% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (152 hm3), y cuentan con trece hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 164 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 42% de su capacidad total, con 694 hm3, lo que vienen siendo diez menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 352 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 342, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (652 hectómetros).

Contexto nacional

La reserva hídrica española está al 55% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.827 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo en la última semana en 487 hm3 (el 0,9 % de la capacidad total actual de los embalses).