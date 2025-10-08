Gala
El Correo de Andalucía entrega sus Premios Importantes
La Fundación Cajasol acoge este miércoles 8 de octubre la entrega de los Premios Importantes, con que la histórica cabecera distingue a profesionales e instituciones que destacan por su talento y su contribución al progreso de la sociedad andaluza
El Correo de Andalucía celebra la primera edición de los Premios Importantes, unos galardones con la que este periódico de Prensa Ibérica reconoce el talento, la valía y la contribución al progreso y al bienestar de Andalucía a través ocho categorías. Un homenaje a empresas, instituciones y personas que han contribuido de forma decisiva a mejorar la vida de los andaluces y andaluzas y han aportado valores convirtiéndose en inspiración y referencia en el último año.
Con estos premios, El Correo de Andalucía quiere contribuir, además, a ensanchar la imagen y la proyección de la comunidad andaluza. Importantes con acento andaluz que muestran facetas profesionales y personales alejadas de los tópicos y que escriben con rigor y compromiso la Andalucía de hoy, ayudando además a situar el nombre de la comunidad en España y más allá de las fronteras nacionales.
Los galardonas de la primera edición de los Premios Importantes son:
- Ciencia y Salud: Reyes Bernabé
- Sostenibilidad: Tussam
- Valores Sociales: Fundación Gota de Leche
- Proyección de Andalucía: Pedro Sánchez, Bagá
- Empresa: Lico
- Deporte: Isco Alarcón
- Cultura: Ballet Flamenco de Andalucía
- Andaluza del año: Pilar Cosentino
Estos premios se convocan y celebran gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Aqualia, Cox, Telefónica, Persán, Cámara de Comercio de Sevilla, Once, City Sightseeing, Universidad de Loyola y Centro Comercial Lagoh.
La ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios Importantes. Inspirando a nuestra comunidad se celebrará este miércoles 8 de octubre, en la Fundación Cajasol con la presencia de representantes del mundo de la política, la cultura, instituciones sociales, la empresa, la universidad y el deporte de Sevilla y Andalucía.
