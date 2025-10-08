De Isco a Pilar Martínez-Cosentino y Tussam: El Correo premia a los que construyen "la Andalucía de hoy y mañana"

Pasión, dedicación, compromiso. Y también afán de superación, retarse, construir. Estos son los valores que guían a las ocho premiados este miércoles en la gala Importantes de El Correo de Andalucía, que ha acogido la Fundación Cajasol con un lleno a rebosar. Desde Tussam a la Fundación Gota de Leche, de LICO Cosmetic al chef Pedrito Sánchez. Del bético Isco a la jefa de Oncología del Virgen del Rocío, Reyes Bernabé, y de la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero, a la empresaria Pilar Martínez-Cosentino. Personalidades e instituciones que "ayudan a construir la Andalucía de hoy y del mañana", tal como ha destacado en el discurso de bienvenida el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll.

En la primera edición de estos galardones, nadie ha querido faltar a la cita. Por la sevillana plaza de San Francisco comenzaron a desfilar desde las ocho de la tarde caras muy reconocibles de la política, la empresa, la cultura, el deporte y la sociedad civil. Todos ellos en torno a unos reconocimientos que coinciden "con lo que siente, con lo que es El Correo de Andalucía", según apuntó durante su intervención la directora de este medio, Isabel Morillo.

Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía. / M. Quesada

"Esta noche es complicado no decir 'importante' muchas veces, porque la verdad que hay aquí mucha gente importante", soltó con gracia Julio Muñoz Rancio, encargado de presentar esta gala junto a Patricia Godino, subdirectora del decano de la prensa sevillana. Y qué mejor auditorio para un acto así que la Fundación Cajasol, "donde cada uno viene a expresar sus ideas con libertad y a reconocer a aquellos que ayudan a hacer progresar a Andalucía", tal como señaló Antonio Pulido, presidente de Cajasol, en su discurso.

Ciencia, movilidad sostenible e innovación

La primera galardonada en subir al escenario fue Reyes Bernabé, "una de las oncólogas más reconocidas en Andalucía", tal como subrayaron los presentadores del acto. Esta gaditana de La Línea de la Concepción, premiada en la categoría de Ciencia y Salud, lleva 28 años inmersa en la investigación del cáncer de pulmón con resultados muy prometedores. Motivo más que suficiente para ser merecedora de esta distinción, que le entregaron la propia Isabel Morillo y Joaquín Segovia, director Territorial Sur en Telefónica. "Con el cáncer acabaremos. Hay esperanza", afirmó Bernabé.

Reyes Bernabé, jefa de sección de Oncología Médica del Virgen del Rocío, recibe el Premio Importantes Ciencia y Salud de la mano de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, y Joaquín Segovia, Director Territorio Sur de Telefónica. / M. Quesada

Y de uno de los centros de referencia de Sevilla, el Virgen del Rocío, se pasó al servicio que articula la ciudad desde hace medio siglo: Tussam. Porque el gerente de esta empresa municipal de transportes, Manuel Torreglosa, recibió el segundo galardón de la noche de manos de Emilio Fernández, director de la Delegación de Sevilla-Cádiz de Aqualia y Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Todo un reconocimiento a 50 años de movilidad sostenible con un futuro eléctrico.

En tercer lugar, Rocío Blanco, consejera de Empleo, y Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, le dieron el premio a Estefanía Ferrer, consejera delegada y fundadora de LICO Cosmetics, la compañía distinguida en la categoría Innovación y Empresa. Esta startup radicada en Sevilla ha logrado multiplicar por 100 su facturación en solo cuatro años gracias a mucho trabajo, tesón y el deseo de ir un paso más allá en el mundo de la cosmética.

De la lucha contra el hambre a la genialidad de Isco, Pedrito y Patricia

Hay jugadas, pases y regates que solo ven los genios. Uno de ellos, Francisco Alarcón Isco, el futbolista malagueño premiado en el apartado de Deportes. "El capitán del Real Betis, el ser humano más extraordinario del planeta, es un ejemplo de resiliencia", comentó con age Rancio antes de que Ainhoa Moll, directora editorial y adjunta a la presidencia de Prensa Ibérica, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, entregaran el galardón al astro bético. "Al final la vida es impredecible, no eliges cuando te llega un golpe. Pero sí podemos encontrar la manera de afrontarlo", reflexionó el propio Isco.

Isco Alarcón recibe el Premio Importantes Deporte de la mano de Ahinoa Moll, directora editorial y adjunta a la presidencia, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. / M. Quesada

Y si hay que destacar a una entidad en cuestión de valores y servicio a la sociedad, ahí está la Fundación Gota de Leche. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, reconocieron sobre las tablas la labor de esta organización, que lleva 120 años luchando contra la pobreza infantil en la capital andaluza. Una misión tan dura como necesaria que tiene hoy día como cabeza visible a su presidente, Antonio Millán, que ha apuntado que en su organización "toda ayuda es poca".

El sexto reconocimiento en la gala de Importantes de El Correo de Andalucía fue a parar a Jaén. Allí, en un minúsculo restaurante de 45 metros cuadrados, el chef Pedrito Sánchez ha conseguido crear una meca gastronómica distinguida con una estrella Michelin y tres soles Repsol. Y de su plaza de San Ildefonso a la de San Francisco se trasladó Pedrito para recoger el galardón de Proyección de Andalucía, entregado por Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y Anselmo Presencio, director de Comunicación y RRII de Persán.

Pedrito Sánchez, chef de Bagá, recibe el Premio Importantes Proyección de Andalucía de la mano de Anselmo Presencio, director de Comunicación de Persán, y Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. / M. Quesada

Justo después de Pedrito Sánchez le tocó el turno a otra figura llena de genio y sensibilidad artística, Patricia Guerrero, la granadina que ha relanzado el Ballet Flamenco de Andalucía. En los dos años que lleva al frente de la institución, esta bailaora ha llevado al disciplina "a nuevas cotas de prestigio", tal como afirmó la presentadora de la gala antes de dar paso a Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, encargado de concederle a Guerrero el galardón diseñado por el artista Antonio Barahona.

"Una Andalucía más culta, más solidaria, más humana"

Justo antes del cierre del acto, se condecoró a la empresaria almeriense Pilar Martínez-Cosentino como Andaluza del Año, que recibió el galardón de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Carolina España, consejera de Economía. Un reconocimiento que acogió "con cierto rubor, porque entre el resto de premiados hay trayectorias muy admirables", admitió la consejera delegada de Cosentino, una multinacional dedicada a la producción y distribución de superficies y revestimientos.

"Debo decir que es un reconocimiento compartido, porque este camino que ando no lo hago sola. Es de justicia admitirlo: hay muchas personas que me ayudan a ser mejor cada día, desde mi familia al equipo humano de Cosentino", confesó la última de las premiadas en su discurso de agradecimiento. "Me voy llena de energia, de esperanza e ilusión de esta gala. Creo que no debemos perder nunca la humildad, y mirar al futuro con la ambición de construir una comunidad autónoma más culta, más solidaria, más humana".

Foto de familia de los Premios Importantes. / M. Quesada

Una hora y media después del arranque, el Ballet Flamenco andaluz puso el fin a esta primera edición de los premios Importantes. Y en el quejío de los dos cantaores, en el compás de palmeros y taconeos de las tres bailaoras que hicieron sonar las tablas de la Fundación Cajasol sonó Andalucía. Esa misma Andalucía que construyen a diario las personas e instituciones reconocidas en esta primera edición de Importantes.