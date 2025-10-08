Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques

Pasear por sus bosques, cascadas y arboledas es adentrarse en un mundo de ensueño en el que la belleza se mide en hectáreas y el ritmo se vuelve más lento y tranquilo para disfrutar de uno de los pulmones más verdes de todo el planeta. Un entorno repleto de vegetación y fauna salvaje cuya extensión, que alcanza las 210.000 hectáreas, le ha convertido en el parque natural más extenso de España y el segundo mayor de toda Europa.

Este enclave privilegiado que combina el verde intenso de su vegetación con el azul más cristalino de sus inmensos ríos es el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, una impresionante joya natural que mezcla un relieve escarpado con picos de hasta 2.000 metros de altitud con profundos valles y bosques repletos de pinos que dejan sin aliento a quienes contemplan su hermosura.

El segundo parque natural más grande de Europa cuenta con 2.300 especies de plantas

Una belleza y riqueza paisajística que ha hecho que este parque natural haya sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Zona de Especial Protección para las Aves y Zona Especial de Conservación. Una exuberante masa forestal que alberga unas 2.300 especies de plantas, como pinos laricios, negrales o carrascos salpicados de encinas, robles y áceres.

El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el segundo más grande de toda Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques / Junta de Andalucía

A esto se suma su rica fauna salvaje que se puede contemplar en este entorno natural único, con constante presencia en el lugar de especies cinegéticas como ciervos, cabras montesas, gamos, muflones, jabalís, águilas reales, buitres negros o quebrantahuesos.

Además, durante esos meses de otoño, el parque natural acoge uno de los fenómenos más espectaculares de la zona, la berrea, en la que los machos de ciervo se enfrentan con sus cuernos entre ellos, produciendo fuertes berridos, para determinar cuál de ellos se quedará con las hembras.

La berrea de los ciervos, uno de los fenómenos más espectaculares del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas / Junta de Andalucía

Paisaje, agua y fauna, los principales atractivos del parque natural más grande de España

Flora y fauna se encuentra alimentadas y preservadas gracias a uno de los elementos fundamentales de todo el parque natural, el agua, que llena el lugar de cascadas, pozas cristalinas, lagunas y embalses que no solo enriquecen la vida natural del lugar, sino que permiten al visitante disfrutar de todo tipo de actividades acuáticas.

El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el segundo más grande de toda Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques / Junta de Andalucía

Pero este entorno no solo cuenta con un rico patrimonio paisajístico, sino también histórico y cultural acumulado durante siglos con el paso de civilizaciones como la íbera, la romana y la árabe, con entornos como la necrópolis ibérica de Toya en Peal del Becerro, la villa romana de Quesada o el castillo de la Iruela. Así, este parque natural no solo se ha convertido en el más extenso de España y el segundo de Europa, sino en uno de una belleza sin igual imprescindible de visitar por su amplia riqueza.