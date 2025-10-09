Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía

Alana S. Portero, Daniela Vallejo o Melo Moreno, entre las personas galardonadas en los Premios T 2025

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera celebrará el próximo 17 de octubre en Sevilla una nueva edición de estas distinciones, que reconocen a personas, entidades e instituciones que luchan por los derechos de las personas trans

Imagen de las personas premiadas en la edición de los Premios T 2024.

Imagen de las personas premiadas en la edición de los Premios T 2024. / ASOCIACIÓN TRANS ANDALUCÍA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Los Premios T se han consolidado con el paso de los años como "el máximo reconocimiento que se otorga en España a las personas, entidades e instituciones que con sus acciones favorecen la defensa de la dignidad y el avance en derechos para las personas trans", tal como destacan desde la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera, la entidad organizadora. Unos galardones que en este 2025 distinguirán de nuevo a un buen número de colectivos y personalidades en una gala convocada para el próximo 17 de octubre a las 18:30 en la sala Antiquiarium de Sevilla.

Entre las personas premiadas en esta edición, Federico Armenteros, "presidente y fundador de la Fundación 26 de Diciembre, que desde 2010 trabaja por la dignidad e inclusión de personas mayores LGTBIQ+", o Melo Moreno, "persona no binaria, influencer que utiliza su repercusión para visibilizar las identidades no binaria", señalan desde la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera. Así como la escritora y activista Alana S. Portero, "que aborda en su obra temas como la infancia trans, la identidad y la vida en barrios precarios".

En estos Premios T 2025 se distinguirá al delegado de Derechos Sociales, José Luis García, "que desde su cargo institucional en el Ayuntamiento de Sevilla, destaca por su gestión y compromiso con los derechos y visibilidad del colectivo LGTBI+". Y a las mujeres trans Odette Vans, "que destaca por su visibilidad en redes sociales y comparte su transición públicamente como expresión auténtica de su identidad", y Daniela Vallejo, "Miss Trans España 2025, que representará a España en el Miss Queen Trans World de Torremolinos".

También se reconocerán a Afiocco Geneco, "actor trans que transforma su experiencia en activismo a través del cine, creando narrativas que rompen estereotipos y visibilizan realidades trans", y a Ximo López, "coordinador del colectivo LGTBI de la Safor, Valencia, que impulsa la defensa de los derechos LGTBI y Trans mediante acciones de visibilidad", apuntan desde la organización. Y a la Asociación Epéntica Feminista LGTBeniel, fundada en 2020 en Murcia, "que combate la discriminación lgtbifóbica en entornos rurales, educativos y sociales".

Noticias relacionadas y más

La gala del próximo 17 de octubre estará amenizada con las actuaciones de Imperio Reina, drag queen participante de Got Talent, y presentada por Lola Buzón, actriz de la película Te estoy amando locamente, y Ángeles Ortega la Kiskaintérprete de la serie La Veneno. "Al finalizar el acto se ofrecerá a las personas asistentes un servicio de catering", informan desde la entidad convocante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
  2. La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
  3. Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
  4. Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
  5. Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias
  6. Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz
  7. La educación especial o la falta de disciplina: los profesores de Primaria sufren 'mucho' estrés en Andalucía
  8. Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid

Moreno anuncia que habrá nuevos ceses en el Virgen del Rocío tras la crisis en los cribados de cáncer

Moreno anuncia que habrá nuevos ceses en el Virgen del Rocío tras la crisis en los cribados de cáncer

El mundo de la política, la investigación, la cultura y el deporte andaluces se dan cita en los Premios Importantes de 'El Correo de Andalucía'

El mundo de la política, la investigación, la cultura y el deporte andaluces se dan cita en los Premios Importantes de 'El Correo de Andalucía'

Alana S. Portero, Daniela Vallejo o Melo Moreno, entre las personas galardonadas en los Premios T 2025

Alana S. Portero, Daniela Vallejo o Melo Moreno, entre las personas galardonadas en los Premios T 2025

De Isco a Pilar Martínez-Cosentino y Tussam: El Correo premia a los que construyen "la Andalucía de hoy y mañana"

De Isco a Pilar Martínez-Cosentino y Tussam: El Correo premia a los que construyen "la Andalucía de hoy y mañana"

La sanidad arrastra a Moreno a su mayor crisis política y fuerza el cese de la consejera a las puertas de las elecciones

La sanidad arrastra a Moreno a su mayor crisis política y fuerza el cese de la consejera a las puertas de las elecciones

Andalucía aprueba su modelo para ampliar el parque de viviendas y luchar contra "la ocupación ilegal y la inquiocupación"

Andalucía aprueba su modelo para ampliar el parque de viviendas y luchar contra "la ocupación ilegal y la inquiocupación"

Calcinadas de medio centenar de chabolas por un incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera

Calcinadas de medio centenar de chabolas por un incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera

Ouigo abre este jueves la venta de billetes para viajar hasta agosto de 2026 desde los 9 euros

Ouigo abre este jueves la venta de billetes para viajar hasta agosto de 2026 desde los 9 euros
Tracking Pixel Contents