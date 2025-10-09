Alana S. Portero, Daniela Vallejo o Melo Moreno, entre las personas galardonadas en los Premios T 2025

Los Premios T se han consolidado con el paso de los años como "el máximo reconocimiento que se otorga en España a las personas, entidades e instituciones que con sus acciones favorecen la defensa de la dignidad y el avance en derechos para las personas trans", tal como destacan desde la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera, la entidad organizadora. Unos galardones que en este 2025 distinguirán de nuevo a un buen número de colectivos y personalidades en una gala convocada para el próximo 17 de octubre a las 18:30 en la sala Antiquiarium de Sevilla.

Entre las personas premiadas en esta edición, Federico Armenteros, "presidente y fundador de la Fundación 26 de Diciembre, que desde 2010 trabaja por la dignidad e inclusión de personas mayores LGTBIQ+", o Melo Moreno, "persona no binaria, influencer que utiliza su repercusión para visibilizar las identidades no binaria", señalan desde la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera. Así como la escritora y activista Alana S. Portero, "que aborda en su obra temas como la infancia trans, la identidad y la vida en barrios precarios".

En estos Premios T 2025 se distinguirá al delegado de Derechos Sociales, José Luis García, "que desde su cargo institucional en el Ayuntamiento de Sevilla, destaca por su gestión y compromiso con los derechos y visibilidad del colectivo LGTBI+". Y a las mujeres trans Odette Vans, "que destaca por su visibilidad en redes sociales y comparte su transición públicamente como expresión auténtica de su identidad", y Daniela Vallejo, "Miss Trans España 2025, que representará a España en el Miss Queen Trans World de Torremolinos".

También se reconocerán a Afiocco Geneco, "actor trans que transforma su experiencia en activismo a través del cine, creando narrativas que rompen estereotipos y visibilizan realidades trans", y a Ximo López, "coordinador del colectivo LGTBI de la Safor, Valencia, que impulsa la defensa de los derechos LGTBI y Trans mediante acciones de visibilidad", apuntan desde la organización. Y a la Asociación Epéntica Feminista LGTBeniel, fundada en 2020 en Murcia, "que combate la discriminación lgtbifóbica en entornos rurales, educativos y sociales".

La gala del próximo 17 de octubre estará amenizada con las actuaciones de Imperio Reina, drag queen participante de Got Talent, y presentada por Lola Buzón, actriz de la película Te estoy amando locamente, y Ángeles Ortega la Kiska, intérprete de la serie La Veneno. "Al finalizar el acto se ofrecerá a las personas asistentes un servicio de catering", informan desde la entidad convocante.