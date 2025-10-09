La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas

La DANA Alice golpeará Andalucía el viernes 10 de octubre con más intensidad que el jueves y afectará ese día a seis provincias. Las alertas serán de nivel amarillo por lluvias y tormentas en Sevilla, Málaga, Granada. Córdoba, Cádiz y Almería, desde las 12.00 del mediodía hasta las 22.00 horas en la mayoría de los casos, según informa Aemet en un aviso especial.

Aunque esta DANA tendrá impacto en la península varios días, en Andalucía el día en el que más se notará será este viernes. Serán las comunidades de Valencia, Murcia, Cataluña y Baleares las que estarán en alerta hasta el lunes con posibilidad de picos de lluvias torrenciales de 60 litros por metro cuadrado en una hora y avisos de nivel naranja.

Los avisos se extienden en Andalucía a seis provincias el viernes

Hay seis provincias andaluzas con aviso amarillo por lluvias y tormentas este viernes, en todos los casos de 12.00 a 22.00 horas, excepto en Almería de 12.00 a 00.00 horas: Sevilla, en la Sierra Sur con 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora; Málaga, en las comarcas de Antequera y Ronda con 15 litros en una hora; Granada, en la Cuenca del Genil y en Nevada-Alpujarras también con 15 litros en una hora; en la provincia de Córdoba la comarca afectada es la Subbética con la misma intensidad de lluvias que los casos anteriores; Cádiz, en Grazalema también con 15 litros de precipitaciones en una hora; Finalmente, la provincia de Almería, que lloverá con más intensidad y la zona afectada es el litoral con hasta 20 litros de lluvias por metro cuadrado en una hora.

La previsión en Andalucía para este viernes según Aemet es de cielos poco nubosos en el tercio nordeste de la comunidad, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde. Cielos muy nubosos en el resto, con chubascos y tormentas generalizados que pueden ser localmente fuertes, más intensos y frecuentes durante la tarde, en las sierras Béticas y en el extremo oriental.

Temperaturas altas para la época en Andalucía

Las temperaturas estarán prácticamente sin cambios o en ascenso en el tercio occidental, y en descenso en las demás zonas. Sevilla registrará máximas de 30 grados, Huelva y Córdoba registrarán 29 grados, 27 en Almería, 26 grados en Cádiz, 25 en Granada y Jaén, y Málaga con 24 grados.

Los vientos, por su parte, serán de componente este, moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto.