Los fallos del cribado de cáncer avivan el enfrentamiento entre Aguirre y la oposición: el PSOE irá al Constitucional

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, se ganó su fama durante la pandemia de Covid, cuando era consejero de Salud y Familia y sus "culillos" de vacunas y sus consejos sobre cómo llevar la mascarilla dieron la vuelta al país. Han pasado cinco años, Aguirre ahora rige la Cámara autonómica y su viralidad se centra en sus llamadas al orden a los diputados y sus enfrentamientos con la oposición a la hora de dictar qué hacer o no en el salón de plenos.

La portavoz del PSOE-A en el Hospital de las Cinco Llagas, María Márquez ha anunciado este jueves en el pleno que su grupo presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir amparo ante la "indefensión" que sienten los socialistas por parte del presidente del Parlamento. Los problemas con el presidente de la Cámara, que han provocado el abandono del pleno por parte de la izquierda en el pasado, se repiten y los socialistas han decidido dar un paso más.

"Para evitar que el presidente diera explicaciones paró una votación ya iniciada porque el PP no tenía diputados suficientes", ha señalado la socialista en relación a la bronca que se vivió este jueves en la Cámara, que definido como la "puntilla". El pleno tardó hasta 35 minutos en comenzar después de la izquierda pidiera cambiar el orden del día para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, diera explicaciones sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama.

"Porque me da la gana"

Las respuestas del presidente del Parlamento distan mucho del lenguaje habitual del parlamento. "Relájate, por favor, compórtate con un poquito de dignidad" o "porque me da la gana" son algunas de las frases que dijo el miércoles y que se suman a una larga lista de expresiones que vierte el dirigente popular para llamar al orden a sus señorías o "señorita", como se ha referido a una diputada este jueves.

Durante la sesión de control al Gobierno, las quejas de los grupos se han vuelto a repetir después de que Aguirre frenara al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, de reproducir el audio de una de las pacientes afectadas por los problemas en la detección precoz. "No se pueden poner audios de móvil", le ha interrumpido Aguirre a los pocos segundos de comenzar alegando al reglamento entre las preguntas del andalucista.

"Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz, salvo que quien haya de intervenir necesite utilizar la lengua de signos española, en cuyo caso estará asistido de intérpretes", dicta la norma de la Cámara a la que ha aludido Aguirre. Una decisión que ha sido recibida entre críticas por la interpretación del dirigente popular.

Debate monográfico sobre sanidad

Estas no son las primeras veces que se producen diferencias de opiniones entre la oposición y Aguirre. Cada vez es más habitual que protagonicen enfrentamientos por su interpretación del reglamento del Parlamento. De hecho, hace meses que Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE-A no votan a favor del orden del día en la Cámara por la negativa del presidente de incluir algunos de los temas que ellos traen en las sesiones plenarias.

Hace ya dos años y medio, la izquierda pidió a la Mesa del Parlamento, liderada por el exconsejero de Salud y donde los populares tienen mayoría absoluta, la celebración de un debate exclusivo sobre la sanidad. "Lleva dos años vetando un debate monográfico", ha recordado Márquez. Cada dos semanas, los partidos se lo recuerdan al dirigente popular y este lo rechaza. "Ahora mismo no hay una situación de excepcionalidad según el criterio de este presidente", sentenció Aguirre en una de las ocasiones.

Pese a que los grupos aluden a las presuntas irregularidades en la contratación de la Consejería tras la pandemia, cuando él estaba al frente de Salud, cuya investigación se centra en los tres últimos gerentes del SAS; las listas de espera y, ahora, los retrasos en los cribados de cáncer de mama, Aguirre insisten que "no ha lugar". En ocasiones, la respuesta está precedida por algún resoplido o una mirada de cansancio y le siguen las críticas de las formaciones de izquierda.

Aguirre rechaza las comisiones

El recurso al TC es una de las medidas que hace tiempo que plantean en la izquierda. Cada uno de los grupos ha presentado múltiples reclamaciones, quejas o recursos de amparo que han caído en saco roto uno y otra vez. Este mismo miércoles presentaron una queja por la negativa del presidente a aceptar alguna de las comisiones de investigación que proponen los populares, a lo que se ha sumado el rechazo a desarrollar la votación.

Tampoco ha permitido la celebración de numerosas comisiones de investigación al Gobierno de la Junta relacionadas con la gestión de Salud, que se retraen hasta su época la frente de la cartera, presentadas por los portavoces de la izquierda, que acusan de "partidista" al dirigente de la Cámara, A estos bloqueos se suma que Aguirre prohibió "mostrar ningún panfleto, cartulina, pancarta u objetos similares" después de las quejs contra Moreno.