Transporte
Ouigo abre este jueves la venta de billetes para viajar hasta agosto de 2026 desde los 9 euros
La compañía refuerza además sus conexiones con Andalucía con más frecuencias con Sevilla y Málaga
Ouigo abrirá a las 10:00 horas de este jueves la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Valladolid, Segovia, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.
Esta nueva oferta incluye cuatro nuevas frecuencias para unir Madrid con Barcelona, con Sevilla, con Málaga y con Murcia, aumentando un 14% las plazas ofertadas de todas las rutas, según ha anunciado en un comunicado.
De esta forma, la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones en el Madrid-Barcelona, teniendo ocho de estas paradas en Zaragoza. En el Madrid-Sevilla ampliará una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo un total de 8 circulaciones, todas ellas con parada en Córdoba.
En Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más. Asimismo, el Madrid-Murcia añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas.
Por último, ha incorporado la conexión Murcia-Alicante-Madrid-Valladolid y Murcia-Alicante-Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.
- Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias
- Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz
- La educación especial o la falta de disciplina: los profesores de Primaria sufren 'mucho' estrés en Andalucía
- Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid