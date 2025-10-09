El Parlamento reprueba y exige el cese de la ministra de Igualdad con el respaldo de PP y Vox: "Practica descontrol"

La mayoría absoluta del PP y los apoyos de Vox han aprobado este jueves en el Parlamento de Andalucía "reprobar" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras antimaltrato. La medida, sin embargo, ha contado con el rechazo de los partidos de la izquierda que la han definido como "muy poco oportuna" después de la crisis provocada por los retrasos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad autónoma.

En la medida presentada por los populares, el grupo mayoritario ha solicitado el cese de la responsable de Igualdad del Gobierno central y ha reclamado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a llevar a cabo la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el sistema Cometa de las pulseras antimaltrato. Además de enumerar la cantidad de fallos y dar protección a las víctimas.

"Predica feminismo, pero practica descontrol; habla de igualdad, pero olvida la responsabilidad, y exige ejemplaridad, pero no la ejerce", ha denunciado la diputada del PP Maribel Lozano, que ha presentado la medida. Tras denunciar que el Gobierno central ha convertido "las políticas de igualdad en un laboratorio ideológico", la popular ha lamentado que han olvidado "que la prioridad no son los titulares, ni los gestos, ni mucho menos dividir, sino la protección real de las víctimas".

Contra ex altos cargos socialistas

La propuesta del PP no se ha reducido a las pulseras, sino que ha ido más allá y ha exigido información al Gobierno sobre los beneficiados por la ley del solo sí es sí. Además, ha declarado su firme rechazo a las conductas "moralmente corruptas, vejatorias, machistas y deshumanizantes" de algunos ex altos cargos del PSOE, como se lee en la PNL. "La igualdad no se defiende con propaganda, sino con principios, y ustedes, señorías del PSOE, los han perdido", ha manifestado Lozano.

Aunque Lozano ha recibido el aplauso de los suyos, su exposición de motivos ha provocado el bullicio entre los escaños de la oposición, especialmente después de que acusara de "puteros" a exdirigente socialistas. No ha sido un pleno tranquilo tras la polémica de salud, que se ha hecho notar durante toda la sesión. De hecho, la vicepresidenta de la Cámara, Ana María Mestre, ha tenido que interrumpir su discurso para llamar al orden en varias ocasiones.

Para la diputada del PSOE, Olga Manzano, la decisión de traer la PNL justo este día por parte de los populares ha sido "un homenaje a su propia hipocresía y cinismo". Con ella ha coincidido también la portavoz de Por Andalucía, Alejandra Durán, que ha considerado "bastante llamativo y un tanto cínico" que los populares defiendan esta iniciativa "para hablar de protección a las mujeres" después del drama del cáncer y la andalucista Begoña Iza, que ha subrayado la "hipocresía" de Lozano.

Si bien Vox no ha querido apoyar de lleno la medida, sí que ha votado a favor de muchos de los puntos que la conforman. Así, su diputada Monserrat Cervantes ha asegurado que este es un "documento plagado de buenas palabras, pero nadie se atreve a decir que no hay protección, igualdad ni avance". Aunque también ha aprovechado para denunciar al Gobierno por "la desprotección, que ha traicionado a las mujeres desprotegiéndolas".