Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido por escupir al Cristo crucificado de una iglesia en Málaga

Los hechos ocurrieron en la parroquia de San José de Fuengirola a principios de mes, aunque la Policía Nacional ha arrestado al presunto autor esta semana en Mijas

Cristo crucificado de la parroquia de San José.

Cristo crucificado de la parroquia de San José.

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años y origen africano por presuntamente irrumpir en una iglesia de Fuengirola y escupir a la imagen de Cristo crucificado, acción que legalmente podría suponer una ofensa y desprecio hacia los símbolos cristianos.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes que los hechos se produjeron el pasado 2 de octubre en la Parroquia de San José a la hora del amanecer. La versión policial explica que hombre irrumpió en el templo muy alterado lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar, aprovechando que uno de los accesos a la iglesia estaban abiertos por labores de limpieza.

20251010

Mesa del altar de la iglesia. / L.O.

Según los testigos, el intruso escupió a la talla del Cristo crucificado y además cogió un cristal que cubría la mesa del altar con intención de hacerlo añicos. "Sólo los gritos de pánico de dos mujeres que se hallaban dentro de la iglesia frenaron al intruso, que vociferando en una lengua extranjera emprendió la huida", han indicado en un comunicado.

Denuncia del párroco

Los hechos fueron denunciados por el párroco de la iglesia, iniciándose una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola. Finalmente, con base en las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar y detener al investigado este pasado miércoles en Mijas como presunto autor de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
  2. La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
  3. La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
  4. Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
  5. Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias
  6. Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
  7. Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
  8. La educación especial o la falta de disciplina: los profesores de Primaria sufren 'mucho' estrés en Andalucía

Una sola provincia andaluza en alerta el fin de semana: la DANA Alice se aleja de la región

Una sola provincia andaluza en alerta el fin de semana: la DANA Alice se aleja de la región

Detenido por escupir al Cristo crucificado de una iglesia en Málaga

Detenido por escupir al Cristo crucificado de una iglesia en Málaga

Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe

Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe

La Junta extiende a Sevilla el teléfono 24 horas para los cuidados paliativos pediátricos

La Junta extiende a Sevilla el teléfono 24 horas para los cuidados paliativos pediátricos

La Junta activa una reforma "permanente y dialogada" del cribado de cáncer y se da margen para renovar la Consejería: "No hay que correr"

La Junta activa una reforma "permanente y dialogada" del cribado de cáncer y se da margen para renovar la Consejería: "No hay que correr"

Abascal irrumpe en la precampaña andaluza y pide la dimisión de Moreno por la crisis sanitaria

Abascal irrumpe en la precampaña andaluza y pide la dimisión de Moreno por la crisis sanitaria

Lepe busca a tres motoristas que convirtieron un carril bici en una pista de acrobacias

Lepe busca a tres motoristas que convirtieron un carril bici en una pista de acrobacias

No habrá trenes para llegar a Huelva durante el puente: los pasajeros tendrán que viajar en autobuses

No habrá trenes para llegar a Huelva durante el puente: los pasajeros tendrán que viajar en autobuses
Tracking Pixel Contents