La Junta extiende a Sevilla el teléfono 24 horas para los cuidados paliativos pediátricos

La Consejería de Salud activa en Sevilla atención telefónica a los cuidados paliativos pediátricos. El servicio, con el que se comprometió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estaba ya en funcionamiento en Málaga y desde la cartera que ahora dirige en funciones Antonio Sanz han insistido en que estará vigente en toda la comunidad autónoma antes de que termine el año, como anunció la ya exconsejera Rocío Hernández.

Hace años que las familias de los niños que reciben cuidados paliativos en sus domicilios reclaman la puesta en marcha de un teléfono de atención 24 horas al día. Hasta ahora, estos menores disponían de atención con los especialistas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y una guardia hasta las 20:00. Así, cada crisis que sufren sus hijos se convierte en un "sin vivir" para los padres. Las familias cuentan las horas hasta que vuelve el servicio y rezan para que nada ocurra mientras no está disponible

La primera en comprometerse con ellos fue la exconsejera de Salud y actual responsable de Medioambiente, Catalina García, que no cumplió con estas familias. Un año y medio después, un grupo de madres acudió al Parlamento, donde consiguieron hablar con Moreno y este les aseguró que la medida se pondría en marcha este año y que, si no, cesaría a la consejera. Dicho y hecho. El 22 de septiembre comenzó una prueba piloto en Málaga que ahora se amplía a Sevilla.

Córdoba y Jaén, los siguientes

"Estamos preparando su extensión a finales de este mes a un nodo interprovincial en Córdoba y Jaén", ha explicado el también consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que se ha hecho con Salud tras la dimisión de Hernández por la crisis de los cribados. El consejero ha aplaudido que la cartera está "cumpliendo con el cronograma previsto" y ha defendido que así cumplen "con el compromiso del presidente con las madres de estos niños".

El SAS ha habilitado una red de líneas móviles corporativas, que permitirá también la realización de videollamadas para que los profesionales puedan ver en directo el estado de los menores. Además, la Consejería de Salud constituirá un grupo de trabajo mixto para poder protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes.

Además del teléfono 24 horas, el SAS elaborará también registros clínicos adaptados, realizará un seguimiento de la actividad mediante herramientas de control, así como el desarrollo de encuestas para evaluar el grado de satisfacción a las familias. El objetivo de la Consejería, tal como desgranan en una nota es "garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial". Estos cuidados se realizan de forma coordinada entre las unidades especializadas, la Atención Primaria, las urgencias y los dispositivos de hospitalización domiciliaria.

Este teléfono, que estará activo 24 horas al día, siete días a la semana, permitirá que los padres de los niños que se encuentran en sus casas puedan acceder a un acompañamiento profesional "inmediato" con el que puedan resolver dudas y recibir apoyo especializado en el momento en el que sus hijos lo necesiten. En la comunidad autónoma, alrededor de 10 niños de entre 0 y 17 años por cada 10.000 padecen enfermedades que limitan o amenazan sus vidas. En total, los cuidados paliativos pediátricos atienden a 350 menores, en un 80% de los casos con enfermedades raras que pueden derivar en situación de gravedad, según los datos de la Consejería.