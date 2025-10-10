Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lepe busca a tres motoristas que convirtieron un carril bici en una pista de acrobacias

La Policía Local del municipio onubense pide colaboración ciudadana para encontrarlos

Uno de los motoristas.

Uno de los motoristas. / Policía Local de Lepe (Huelva)

HUELVA

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a tres motoristas que han sido grabados circulando a "gran velocidad" y haciendo "caballitos" en el nuevo carril ciclo-peatonal Lepe-La Antilla, "poniendo en grave riesgo la seguridad de peatones y ciclistas".

Así lo ha indicado la Policía Local lepera en su cuenta de redes sociales, desde la que han señalado que se trata de conductas "temerarias".

Por ello, han pedido a la ciudadanía que si alguien dispone de información y puede ayudar a su identificación lo comunique "de forma totalmente confidencial y anónima" a través de los canales oficiales del cuerpo policial, apuntando que esta colaboración es Tu colaboración es "clave" para "mantener la seguridad de todos".

