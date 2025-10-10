Lepe busca a tres motoristas que convirtieron un carril bici en una pista de acrobacias

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a tres motoristas que han sido grabados circulando a "gran velocidad" y haciendo "caballitos" en el nuevo carril ciclo-peatonal Lepe-La Antilla, "poniendo en grave riesgo la seguridad de peatones y ciclistas".

Así lo ha indicado la Policía Local lepera en su cuenta de redes sociales, desde la que han señalado que se trata de conductas "temerarias".

Por ello, han pedido a la ciudadanía que si alguien dispone de información y puede ayudar a su identificación lo comunique "de forma totalmente confidencial y anónima" a través de los canales oficiales del cuerpo policial, apuntando que esta colaboración es Tu colaboración es "clave" para "mantener la seguridad de todos".