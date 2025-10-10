Montero resalta que los astilleros se conviertan en "centro de formación" con prácticas a 500 alumnos en 2026

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado como "una buena noticia" para la Bahía de Cádiz el que los astilleros de Navantia se vayan a convertir en sí mismo en "un centro de formación" de la mano de la Formación Profesional y de las universidades, para posibilitar que las titulaciones que se están requiriendo "se puedan también formar con estas tecnologías y en este entorno", ofertando prácticas en torno a 500 alumnos en 2026.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar las instalaciones del Navantia COEX Naval Systems, el Centro de Excelencia de Sistemas Navales de la empresa en su factoría de San Fernando, ha expresado el que la gente joven y quien "no tenga claro en este momento que estudiar", pueda decidirse a hacer una Formación Profesional vinculada en Cádiz a los astilleros, lo que "le permitirá en el futuro probablemente con mucha seguridad tener un puesto de trabajo al interior de estas instalaciones", ha apostillado.

En ese sentido, ha reiterado que es "una magnífica noticia" la próxima puesta en marcha de Navantia Academy, al estimar que "en torno a 500 jóvenes se podrán formar, podrán disfrutar de esas instalaciones y podremos proporcionar profesionales para el futuro", argumentando que "uno de los principales desafíos que tenemos dentro de todo el sistema naval es que las nuevas profesiones acompañen las nuevas tecnologías", lo que implica "desde el primer día poner en contacto a la gente que estudia con estas tecnologías y con el trabajo que ya desarrolla la plantilla".

Como se ha detallado, Navantia cuenta ya con acuerdos con 35 universidades y 50 centros de FP y aspira a ofrecer prácticas a 500 alumnos de formación profesional en 2026.

"Estoy convencida de que los astilleros es una oportunidad seria a valorar por la gente joven en Cádiz, bien sea a nivel de estudios universitarios o bien sea a nivel de la formación profesional", ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Además, ha señalado que esta inversión "nos pone en lo más alto, en el top, de lo que significa la referencia española", donde se compite con astilleros "importantes" como los de Canadá o el Reino Unido, una competencia "dura" para la industria española en los concursos en los que se presentan, donde "tenemos que ser los mejores y estamos demostrando que somos los mejores".

Así, ha afirmado que "tenemos que dar perspectiva a la sociedad de que realmente aquí puede encontrar un lugar de trabajo que sea compatible con la sostenibilidad medioambiental, que le permita formarse y desarrollarse, y en definitiva, encontrar un proyecto vital también en San Fernando, en la Bahía de Cádiz y en el entorno de Navantia".

Sobre el Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia en San Fernando, Montero ha dicho también que se pretender que sea "una referencia" como el lugar donde se formen las personas que van a trabajar en el entorno de la fabricación de los buques, y que lo hagan "con las mejores tecnologías y la mejor experiencia".

"Se trata de unas instalaciones punteras, dotadas de tecnología de altísima vanguardia, que nos van a permitir integrar y exportar todo el conocimiento, toda la experiencia y el enorme talento que se genera aquí, en San Fernando, junto con la Universidad y el mundo empresarial", ha explicado la vicepresidenta primera.

En este sentido, ha definido este centro como un "punto neurálgico" en el desarrollo de los programas de defensa nacionales y europeos, que "nos permitirá aumentar nuestra autonomía estratégica y nuestra seguridad como país y como proyecto europeo ante los riesgos geopolíticos globales".

En esa línea, ha añadido que es "referencia internacional", donde la incorporación de la última tecnología "nos está permitiendo formar, dar capacidades a las personas que trabajan en el marco de los astilleros para poder abordar todos los cambios, todas las reparaciones con estas nuevas tecnologías", que "permiten ganar siempre en seguridad y en la conquista del medio ambiente", algo que hace que "cada día utilicemos tecnología más compatible con la sostenibilidad también del sistema marítimo".

"Navantia es punta de lanza en toda España y por supuesto a nivel internacional, justamente con el buen hacer que tiene la construcción de los barcos", ha expresado, recordando el reciente contrato firmado con el Ministerio de Defensa para la construcción de dos nuevos buques de acción marítima en los astilleros de Puerto Real.

La vicepresidenta ha sostenido también que "la competitividad de los astilleros pasa por la calidad de sus profesionales, algo absolutamente indiscutible en los astilleros de Navantia", y que eso pasa también por "la tecnología que utilice" y por "la respuesta en los tiempos que se dan desde que se encarga hasta que finalmente puede surcar el mar".

Este centro, que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros, forma parte de una red de seis centros de excelencia impulsados por la empresa para ser "punta de lanza" en sistemas navales, diseño de buques del futuro, servicios inteligentes, gemelos digitales, fabricación avanzada y energías verdes, materializando así en productos y tecnologías concretas su estrategia de innovación.

El COEX Naval Systems tiene como misión acelerar y consolidar el diseño y la integración en los buques de sistemas avanzados de alta tecnología, ampliando su operatividad, fiabilidad, efectividad y eficiencia en entornos críticos y asimétricos. Además, impulsa también el desarrollo de capacidades de ciberseguridad y defensa en sistemas navales para proteger la integridad de la información y garantizar la operatividad en entornos hostiles.