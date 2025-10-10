Importantes El Correo de Andalucía
Rancio nos cuenta lo que nadie vio de la gala Importantes de El Correo de Andalucía
Una turra que revela los secretos del evento en la Fundación Cajasol
La turra de este viernes de Julio Muñoz Gijón 'Rancio' se mete en los entresijos de la gala Importantes de El Correo de Andalucía en la Fundación Cajasol, que tuvo lugar el pasado miércoles 8 de octubre. No se libra nadie del escrutinio de Rancio: el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la directora de El Correo, Isabel Morillo; el jugador del Betis Isco; y el resto de premiados. Compruébalo en el vídeo, no tiene desperdicio.
