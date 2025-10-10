Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe
Los incidentes se han producido en el kilómetro 23 de dicha vía sentido Huelva
Una accidente múltiple entre tres coches y un incendio en la mediana de A-49 en el mismo punto kilométrico está provocando retenciones en la vía dirección Huelva, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112 y fuentes de la DGT.
Los hechos ocurrieron en torno a las 14.00 horas, cuando se informa de un choque entre tres vehículos en el kilómetro 23 de dicha autovía, y a la vez testigos alertaban de fuego en la mediana en el mimo punto kilométrico. Se desconoce por el momento si el fuego fue provocado por el accidente o fortuito. No hay heridos por el siniestro.
Tras los incidentes se movilizaron el servicio de Bomberos de Diputación y la Guardia Civil de Tráfico, que se encuentran en el lugar. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) avisan a los conductores de visibilidad reducida por el humo en este punto en ambos sentidos.
- Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Las notas de la PAU cambiarán a partir de 2026 en Andalucía: las Matemáticas puntuarán de forma distinta
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Cambio de tiempo en Andalucía: una 'lengua de aire frío y vientos húmedos' traerán lluvias a varias provincias
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
- La educación especial o la falta de disciplina: los profesores de Primaria sufren 'mucho' estrés en Andalucía