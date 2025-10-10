Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe

Una accidente múltiple entre tres coches y un incendio en la mediana de A-49 en el mismo punto kilométrico está provocando retenciones en la vía dirección Huelva, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112 y fuentes de la DGT.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14.00 horas, cuando se informa de un choque entre tres vehículos en el kilómetro 23 de dicha autovía, y a la vez testigos alertaban de fuego en la mediana en el mimo punto kilométrico. Se desconoce por el momento si el fuego fue provocado por el accidente o fortuito. No hay heridos por el siniestro.

Tras los incidentes se movilizaron el servicio de Bomberos de Diputación y la Guardia Civil de Tráfico, que se encuentran en el lugar. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) avisan a los conductores de visibilidad reducida por el humo en este punto en ambos sentidos.