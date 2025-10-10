No habrá trenes para llegar a Huelva durante el puente: los pasajeros tendrán que viajar en autobuses

El cierre de la línea ferroviaria que une Huelva con Sevilla desde este viernes hasta el domingo ha motivado que Renfe haya programado un servicio alternativo por carretera con 70 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los trenes afectados.

Este dispositivo alternativo permite garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva y Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid, ha informado Renfe en un comunicado.

Los trabajos que ejecuta Adif tienen por objeto la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por la dana de octubre de 2024 y la borrasca Garoé el pasado enero, así como la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Durante este fin de semana, los viajeros de todos los trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 57 servicios de autobús para garantizar este servicio.

También durante este fin de semana, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de doce trenes entre Huelva y Madrid.

Los viajeros realizarán en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 13 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado.

Además, y como consecuencia de estos trabajos en la vía, Renfe ha ajustado los horarios de los servicios habituales Madrid-Huelva.