Una sola provincia andaluza en alerta el fin de semana: la DANA Alice se aleja de la región

La DANA Alice seguirá afectando este fin de semana al tercio este peninsular, con más intensidad en las regiones de Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana este sábado con avisos naranjas, aunque irá decreciendo la presión ya el domingo, pasando a amarillo, según informa Aemet. En Andalucía, aunque puede haber lluvias débiles en el extremo este de la comunidad y algo en el Estrecho, solo habrá una provincia con alertas y será Almería por oleaje, con vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros los dos días en un tramo horario específico.

El sábado en Andalucía se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar lluvias aisladas en la mitad oriental y el litoral mediterráneo que pueden ir acompañados de tormentas de madrugada, más probables en las sierras del extremo oriental y en el área del Estrecho. Las temperaturas estarán sin cambios con máximas de 30 grados en Sevilla y Huelva, 29 en Córdoba, 28 en Cádiz, 27 grados en Almería y Jaén, y 25 grados en Granada y Málaga. Los vientos serán de componente este, moderados con intervalos fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos en el resto.

En cuanto al domingo, no hay mucha variación y no se descartan lluvias débiles en las sierras Béticas y en el área del Estrecho. Los termómetros ascenderán algo con máximas de 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba, 29 grados en Huelva, 28 en Jaén y Cádiz, 27 grados en Granada y Almería, y 25 grados en Málaga. Los vientos serán del este moderados en el litoral almeriense y el Estrecho con intervalos fuertes, y flojos a moderados en el resto, disminuyendo durante la tarde.

Detalle de las alertas en Almería

Como decimos, por el momento hay activa solo una alerta de nivel amarillo por oleaje en Almería por vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros. El sábado este aviso tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en adelante, y seguirá el domingo desde las 00.00 horas hasta las 10.00 horas, y desde las 18.00 horas hasta el final del día. Todo con la debida incertidumbre, porque podría haber cambios de última hora.