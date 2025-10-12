El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: "Es un daño estructural"

Las mujeres se enfadan cuando se habla de crisis política. Con razón. "Es una crisis de supervivencia", señalan quienes han levantado la voz por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Es cierto pero no deja de serlo también que el Gobierno de Juanma Moreno ha sufrido su revés más grave desde que el PP accedió a la presidencia de la Junta en 2019. "Hemos estado muy mal acostumbrados", admitía una persona de la máxima confianza del presidente. Nunca hasta ahora, a punto de cumplirse los ocho años en el Gobierno, Moreno había sufrido un desgaste tan importante. Estamos ante una crisis política de manual.

Las fotos de mujeres con el torso desnudo y mostrando sus masectomías. Las imágenes que las muestran emocionadas, abrazadas, con lágrimas en los ojos, gritando con rabia, son impactantes. Sobrecogen. Tanto que en cuanto el presidente de la Junta las vio el pasado miércoles convocó de urgencia una comparecencia para anunciar que "aceptaba la dimisión" de la consejera de Salud. En la reunión del Consejo de Gobierno de esa misma mañana nada hacía presagiar que el día acabaría con esa bomba. Tercer relevo en la consejería de Salud, la china en el zapato. No es posible saber todavía si la crisis va a amainar o si los retrasos en pruebas diagnósticas vitales son un mal estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los radiólogos aseguran que pasa en más lugares y apuntan a la falta de profesionales. El cribado de cáncer de colon y el tiempo de espera para una colonoscopia está ahora en el punto de mira.

El impacto en las urnas

"Llevamos una semana hablando de esto y tratando de analizar qué alcance puede tener en el tablero electoral andaluz", admite uno de los expertos consultados. En el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio y que tienen posibilidades de convocarse desde marzo, la embestida al Gobierno andaluz deja muchas incógnitas. El PP tenía una sólida mayoría absoluta en Andalucía, con 58 de 109 escaños, sin embargo en las últimas encuestas el auge de Vox hacía temer que un bocado de la extrema derecha la pusiera en peligro. Los politólogos coinciden en que aún es "demasiado pronto" para saber si esta crisis en la sanidad puede tambalear la absoluta de Moreno.

"Honestamente, es pronto para saber", admite Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III. "Este daño es transversal, es un tema que salta fronteras partidistas y erosiona la percepción de buena gestión", advierte, y además es un daño que tiene difícil solución a corto plazo. “Por mucho que te empeñes en comunicar, es complicado revertir algo que seguirá salpicando y tiene inercia por las deficiencias del SAS”, apunta. Así que sí que puede, admite este doctor en Ciencias Políticas, que a Moreno "se le escurra la absoluta de entre los dedos". Para revalidar su mayoría necesita mantener el trasvase de voto socialista que recibió en 2022, ese votante de izquierda que lo eligió convencido de que era lo más útil para frenar a Vox, y mantener su popularidad personal. "Esta crisis daña mucho al voto femenino y moderado, clave para él", apunta Simón. “Si fuera él, no tendría prisa por ir a las urnas”, añade. Nada indica que Moreno tenga prisa. Todo lo contrario.

Las mujeres, voto clave

La socióloga y politóloga Cristina Monge avisa de que los datos sí dicen que la sanidad pública es uno de los temas que mueve voto y, sobre todo, moviliza a las izquierdas. “En el caso de Andalucía, además, concurre otra cosa y es que es un tema especialmente sensible para las mujeres, que a día de hoy son uno de los colectivos más indecisos a la hora de plantear el voto. Puede ser relevante a la hora de movilizar justamente a las mujeres”, asegura Monge.

El CEO de Dialoga Consultores David Hijón subraya que "es la primera vez que el presidente andaluz pierde el control de la agenda política desde que gobierna". Su otra crisis sonada fue la de Doñana, es incomparable con esta y además salió airoso con un pacto de Estado con el Gobierno central. La situación actual nada tiene que ver. Se sabía que la sanidad era el frente más débil de su gestión. Ya fue clave para la caída del anterior gobierno socialista en 2018. "El cribado del cáncer de mama afecta a un voto femenino que es clave para el PSOE, es un segmento de población fundamental", apunta este consultor. A su juicio no supondrá un vuelco tan importante en las urnas. No pone en peligro la victoria del PP, insiste, pero sí pone en riesgo la mayoría absoluta. “La clave aquí es a quién afecta y cómo afecta esta crisis porque es una audiencia electoral clave tanto para el PSOE como para el PP”. El voto de las mujeres es decisivo mientras que Vox se crece en el voto joven y masculino. "Tendremos que ver cómo evoluciona esta crisis para saber cuál será su impacto electoral”, insiste Hijón.

Impacto en el presidente

En eso coincide con sus colegas la politóloga Ana Salazar, directora de IDUS 3. "Es pronto", subraya, pero "afecta a la imagen de Moreno Bonilla, sin lugar a dudas". Además impacta en algo clave en el relato del PP: la buena gestión. "Al traje de Moreno por primera vez se le han saltado las costuras", sostiene Salazar.

"Perder una mayoría absoluta de la noche a la mañana es algo complicado", apunta Salazar. Cuando estallaron los ERE en 2010, el PSOE volvió a ganar en Andalucía y no perdió el Gobierno hasta 2018. El escándalo de la Gürtel saltó y Mariano Rajoy siguió ganando elecciones. "Es verdad que esta crisis tiene un elemento diferente, la sensibilidad del tema", abunda la politóloga. Tenemos que ver si Moreno logra encapsularla a un caso aislado de un hospital concreto o siguen saliendo casos que apunten a fallos estructurales del sistema de sanidad público en Andalucía.

También podríamos pensar que la mayoría absoluta ya estaba en riesgo antes de esta crisis por el empuje de Vox. La oportunista visita de Santiago Abascal este viernes a Sevilla a fotografiarse a las puertas del Servicio Andaluz de Salud demuestra que este partido va a por todas. Abascal no pisa jamás Andalucía. "En Andalucía la oposición de izquierdas lleva años criticando la mala gestión de la sanidad pública. Eso da más legitimidad a los partidos de izquierda, da coherencia a un relato político pero Vox no estaba ahí. Es demasiado oportunista que venga ahora Abascal a querer ahora llevarse votos de esta crisis", dice Salazar.

El tiempo dirá cómo escala este problema y cómo impacta en el tablero electoral. El Gobierno andaluz ha comenzado a tomar medidas aunque también inciden los expertos en que ha reaccionado demasiado tarde y al principio mal, lo que le complicará más salir del atolladero. Las mujeres afectadas por los retrasos del cáncer de mama no piensan dejar de combatir. Para ellas no va de crisis política sino de supervivencia.