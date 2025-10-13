Así es el bar más antiguo de todo Granada: con 120 años de historia y tradición por el buen tapeo

Existe un restaurante en pleno corazón del Realejo que se ha convertido en memoria viva de Granada por su amplia historia y trayectoria, con 120 años a sus espaldas venerando el tapeo de calidad y los mejores vinos desde uno de los buques insignia de la gastronomía nazarí. Así, este negocio que lleva desde su fundación, en 1905, en manos de una misma familia, los Ocaña, es el bar más antiguo de toda la provincia y uno de los más antiguos de Andalucía.

Este establecimiento que acumula más de un siglo de experiencia, secretos y vivencias es el bar 'Casa el Sota', un bar situado en la plaza del Realejo que ocupa un lugar indiscutible entre los negocios con solera de obligada visita para los granadinos y turistas que buscan probar los sabores más cuidados y exquisitos.

Partidas de cartas secretas en este bar centenario de Granada

Este enclave ha sido lugar de refugio, reunión y disfrute de los granadinos durante décadas tras iniciar su actividad por la pasión de su promotor, José Ocaña Carmona, conocido como 'el Sota', por la gastronomía y el buen vino. Así, arrancó una dinastía de expertos culinarios que continúa en la actualidad con los descendientes de Ocaña, que han mantenido su amor por el tapeo de siempre y los mejores caldos con una estética anclada en el tiempo.

Además de servir los platos más destacados, este lugar contó durante años con la particularidad de acoger partidas de cartas secretas en su interior para las que era necesario disponer de una contraseña que, según cuentan las leyendas, era la palabra "sota".

Platos de toda la vida en el bar más antiguo de Granada

Una tradición que se ha perdido en la actualidad, aunque lo que sí se mantiene es su predilección por los platos más tradicionales, como sus caracoles en temporada, las croquetas, sopa de marisco, carne a la brasa, berenjenas fritas, boquerones, calamares fritos, pollo al Sota, paella o filetes de cerco con huevo y patatas, entre otros, a lo que se suman durante las mañanas sus emblemáticos churros con café.

Todo ello se puede degustar de lunes a domingo de 8.00 a 00.00 horas en este conocido local en el que se atesoran décadas de recetas, platos y recuerdos y en el que se espera que se sigan sumando nuevos siglos e historias.