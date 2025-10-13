Este es el palacio olvidado de Granada con las mejores vistas de la ciudad: está lleno de historias de traición, conspiraciones y celos de la época nazarí

La Alhambra de Granada se ha posicionado como el monumento más visitado de todo el país y uno de los más admirados del mundo, con millones de visitantes recorriendo sus estancias y jardines cada jornada. Pero existe otro palacio escondido en pleno corazón del Albaicín que comparte con el monumento nazarí su belleza y majestuosidad, pero con menos afluencia de población y una de las vistas más privilegiadas de la provincia.

Este enclave de incalculable hermosura que jugó un papel fundamental en el futuro de Granada en la batalla del poder Nazarí es el Palacio de Dar al-Horra o 'Casa de la Honesta', que se presenta como una verdadera joya arquitectónica conformada por un patio rectangular con una pequeña alberca, pórticos en sus laterales norte y sur y yeserías labradas con inscripciones como 'Bendición', 'Felicidad', 'La salud es perpetua' o 'La dicha continua'.

Además, aún se pueden contemplar sus habitaciones principales, con altos techos, así como sus magníficas vistas sobre el barrio del Albaicín, con la Alhambra y el cerro de San Cristóbal de fondo. De igual modo, esta construcción cuenta con una pequeña huerta regada con agua de la acequia de Aynadanar, proveniente del gran Aljibe del Rey, que llega a ella a través del Arco de las Monjas.

El traslado de la sultana de Granada a este palacio, a causa de una infidelidad

Pero no solo su belleza y estética hacen destacar a este palacio sobre el resto de monumentos de Granada, sino también la historia de traición, celos y conspiraciones que en él se sucedieron. Todo comenzó cuando la reina Aixa la-Horra, madre de Boabdil, que acabaría siendo último Rey Nazarí de Granada, se vio obligada a abandonar la Alhambra tras la traición de su marido, Muley Hacén, que da nombre al pico más alto de la península ibérica.

El Palacio de Dar Al-Horra, el palacio olvidado de Granada con las mejores vistas de la ciuda: está lleno de historias de traición, conspiraciones y celos de la época nazarí / Junta de Andalucía

Aixa, nacida en la dinastía nazarí, pasó así de ser sultana en la Alhambra a residir en este palacio tras ser repudiada por su marido, que le fue infiel con Zoraida, una cristiana convertida al islam cuando fue capturada y llevada a la corte granadina, donde el sultán se prendó de ella y tuvieron varios hijos.

Historias de traición y conspiración en este palacio nazarí de Granada

Sin embargo, Aixa, como esposa legítima de Muley Hacén, continuaba desde su destierro vigilando las torres del palacio desde su privilegiada ubicación para interpretar cada reunión y ver las conspiraciones sucedidas en la corte para asegurar el trono para su primogénito, Boabdil, aunque para ello tuviera que desafiar a su esposo. Mientras tanto, Zoraida planeaba que uno de sus hijos sucediera a su padre al trono, lo que alimentó las tensiones del reino, que ya estaba de por sí dividido.

Tras encarcelar el sultán a su propio hijo Boabdil, Aixa conspiró contra Muley Hacén para liberar a su vástago con el apoyo de las familias influentes de la época, tras lo que el joven acabó siendo coronado como Rey Nazarí de Granada.

Horarios para visitar el palacio de Granada con las mejores vistas de la provincia

Una escena que cambió con el periodo conocido como la reconquista, cuando los Reyes Católicos cedieron el Palacio de Dar al-Horra a Hernando de Zafra, que lo convirtió en su residencia, tras lo que, años después, pasó a ser un convento franciscano habitado por clarisas.

Hoy en día, este enclave se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de la capital gracias a su conservación del carácter andalusí en sus estancias, patio, celosías y yeserías, lo que se presenta como un ejemplo perfecto de la arquitectura doméstica nazarí. Los horarios para poder acceder a este lugar desde el 15 de septiembre al 30 de abril son de lunes a domingo de 10.00 a 17.00 horas; mientras que desde el 1 de mayo al 14 de septiembre, el horario es de lunes a domingo, de 09.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas.