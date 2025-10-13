Sucesos
Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
Los incidentes se han producido en el kilómetro 46 de dicha vía sentido Sevilla
La operación regreso del puente del Pilar está provocando importantes retenciones en los principales accesos a Sevilla en la tarde de este lunes 13 de octubre, jornada festiva en toda España. Miles de conductores regresan a la capital andaluza tras disfrutar del fin de semana largo, y los accidentes registrados en la A-49 y la AP-4 están complicando seriamente la circulación.
Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), un accidente está provocando importantes retenciones en la AP-4, en sentido Sevilla, a la altura del municipio de Las Cabezas de San Juan. El siniestro ha obligado a regular el tráfico entre los kilómetros 46 y 38, en el tramo comprendido entre Las Cabezas y Vetaherrado, donde la circulación es irregular y muy lenta.
La DGT recomienda precaución y paciencia a los conductores que regresan de las playas gaditanas o del entorno de Jerez y El Puerto de Santa María, principales zonas de salida durante este puente.
Accidente en la A-49
A esta incidencia hay que añadir un accidente en la A-49, entre los kilómetros 39 y 33, en el tramo comprendido entre Villalba del Alcor y Chucena (Huelva), está provocando importantes retenciones y circulación irregular en sentido decreciente de la kilometración, es decir, hacia Sevilla.
La DGT recomienda paciencia, evitar maniobras bruscas y mantener la distancia de seguridad, mientras los servicios de emergencia y mantenimiento trabajan en ambas vías para restablecer la normalidad lo antes posible.
Con estos incidentes, el regreso a Sevilla se está desarrollando con notables complicaciones en las principales autovías del oeste y sur de Andalucía, especialmente para los viajeros procedentes de las provincias de Huelva y Cádiz.
