Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar

La operación regreso del puente del Pilar está provocando importantes retenciones en los principales accesos a Sevilla en la tarde de este lunes 13 de octubre, jornada festiva en toda España. Miles de conductores regresan a la capital andaluza tras disfrutar del fin de semana largo, y los accidentes registrados en la A-49 y la AP-4 están complicando seriamente la circulación.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), un accidente está provocando importantes retenciones en la AP-4, en sentido Sevilla, a la altura del municipio de Las Cabezas de San Juan. El siniestro ha obligado a regular el tráfico entre los kilómetros 46 y 38, en el tramo comprendido entre Las Cabezas y Vetaherrado, donde la circulación es irregular y muy lenta.

Retención kilométrica por accidente / DGT

La DGT recomienda precaución y paciencia a los conductores que regresan de las playas gaditanas o del entorno de Jerez y El Puerto de Santa María, principales zonas de salida durante este puente.

Accidente en la A-49

A esta incidencia hay que añadir un accidente en la A-49, entre los kilómetros 39 y 33, en el tramo comprendido entre Villalba del Alcor y Chucena (Huelva), está provocando importantes retenciones y circulación irregular en sentido decreciente de la kilometración, es decir, hacia Sevilla.

Accidente en la A-49 / DGT

La DGT recomienda paciencia, evitar maniobras bruscas y mantener la distancia de seguridad, mientras los servicios de emergencia y mantenimiento trabajan en ambas vías para restablecer la normalidad lo antes posible.

Con estos incidentes, el regreso a Sevilla se está desarrollando con notables complicaciones en las principales autovías del oeste y sur de Andalucía, especialmente para los viajeros procedentes de las provincias de Huelva y Cádiz.