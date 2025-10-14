Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam

Juan Manuel Serradilla, profesor jubilado de la Universidad de Córdoba (UCO) y vecino de Alcolea durante años, se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando, el pasado 10 de septiembre de 2025, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico. Aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que su hija Sara, vecina de Córdoba y colaboradora del movimiento scout, se ha visto obligada a impulsar una campaña online para recaudar fondos y poder repatriar a su padre a España, dados los elevados costes médicos y de estancia del país asiático.

La noticia ha sido adelantada en la tarde de este lunes 13 de octubre por el digital CórdobaHOY, justo el mismo día en que se ha impulsado la campaña. En apenas unas horas llevan acumulado más de 22.000 euros, de los 200.000 en los que se ha fijado el tope de la recaudación para traer de vuelta a Juan Manuel. "El seguro de viaje únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica, una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado", explica Sara en el comunicado. "La única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico", añade.

Hospitalizado en Saigón

Actualmente continúa hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis. Junto a él se encuentra su pareja, que viajaba con él en el grupo, y su hija Sara, que voló a Saigón en cuanto tuvo conocimiento.

Según ha informado a Diario CÓRDOBA, desde la familia de Juan Manuel, se han puesto en contacto con la Embajada Española en Vietnam para pedir ayuda, "aunque de momento la máxima solución que nos han dado es aumentar el visado".