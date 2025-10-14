Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva

La Sierra de Huelva alberga este sábado 18 de octubre uno de los eventos más curiosos, bonitos y tradicionales de la comarca. Se trata de las Candelas de Jabugo, un festejo que tiene ya más de 10 años y que se ha asentado definitivamente en este municipio serrano de Huelva, atrayendo cada vez más a turistas año tras año.

¿En qué consisten las Candelas? Es un acto en el que los vecinos de Jabugo se concentran en la Plaza del Jamón en un acto de convivencia alrededor de fuegos (candelas) y hacen sus guisos y platos, todo con alimentos de la comarca, ya se sabe, calidad y categoría: carne ibérica, embutidos de todo tipo, jamón… Una cita obligada en el pueblo.

Cartel de las Candelas de Jabugo. / El Correo

Pero no es que uno va allí, monta un fuego y se pone a cocinar. Todo está reglado por el ayuntamiento jabugueño. El interesado o interesada solicita tener una candela para ese día, hay un responsable para cada candela y en él recaerá la obligación del montaje de la misma en su ubicación, encenderla, apagarla a la hora prevista y con unas normas a las que hay que atenerse, porque no estamos para bromas y Jabugo está enclavado en un paraíso natural como es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Se trata de la cita otoñal por excelencia y una de las favoritas de los jabugeños, en la que familiares y amigos se reúnen, comen y disfrutan de una jornada festiva. A esto se le une cada vez más la asistencia de visitantes de otras zonas de Huelva, Sevilla e incluso Extremadura, haciendo que los hoteles del pueblo y alrededores están casi a pleno rendimiento para disfrutar de los colores, olores y sabores del otoño de la Sierra de Huelva.