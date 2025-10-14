La oposición apunta a retrasos e incidencias en el cribado de cáncer de colón: "Nos tememos que salte del de mama a otras enfermedades"

Las informaciones sobre los posibles retrasos en los procesos de detección precoz de cáncer en la comunidad autónoma continúan cada día. 15 días después de que saltara la noticia todavía quedan muchas dudas por resolver y ahora, desde la oposición, denuncian que los retrasos y las incidencias van más allá de los cribados en el cáncer de mama.

El presidente ha exigido a los suyos "no escatimar ni un euro" para poner fin a esta polémica y ha puesto en marcha una ristra de iniciativas para que termine cuanto antes. Mientras el Gobierno de la Junta de Andalucía trata de conocer todos los pormenores de la mayor crisis a la que se enfrenta el presidente de la Junta desde su llegada al Palacio de San Telmo, cada día aparecen nuevos casos y ya hay pacientes de oncología que denuncian ser víctimas de una situación similar en el cribado de otros tipos de cáncer.

"Hemos conocido el testimonio de una persona a la que en el cribado del cáncer de colon se le identifica sangre, tendría que haber estado acompañada de una colonoscopia, nadie se la ha hecho y cuando se ha acudido el cáncer se había extendido a otras zonas", ha relatado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, tras hacerse eco de una noticia de Radio Sevilla. Así, ha lamentado que la situación no se reduce exclusivamente a los denunciados por Amama, sino que temen que "que salte del cribado del cáncer de mama a otras enfermedades".

Cribados de colón y cuello de útero

El dirigente socialista ha asegurado que los retrasos y las incidencias "no solo afecta al cáncer de mama, sino que nos tememos que afecte a otros cribados", ya que, a ojos de la formación, "se reproduce el mismo esquema de abandono de falta de seguimiento de los casos clínicos". Respuesta indebida de la junta. "Ambos cribados están sometidos a la misma situación de negligencia, abandono y gestión chapucera que hemos visto en el cribado del cáncer de mama", ha insistido.

No solo Jiménez ha apuntado a otros programas de detección precoz. El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado a que "hay gravísimos problemas con el cribado de cáncer de colon y con el cribado de cáncer de cérvix". "Exigimos que se publique toda la información, exigimos que se publique datos de cuántas mujeres, qué provincias, qué hospitales y cuáles son las causas del problema", ha añadido el andalucista.

"Las dimensiones de lo que estamos hablando son mucho mayores y estamos hablando de vidas, estamos hablando de una negligencia política que no se va a saldar como les decía ni con sonrisitas ni con inauguraciones ni con reuniones programadas para quedar bien", ha recalcado también la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. En un acto en Málaga, la dirigente de Izquierda Unida ha señalado que los profesionales están contactando con ellos porque "están pasando las mismas cosas que en el cribado del cáncer de mama".

En Andalucía, además del cribado de cáncer de mama, se realizan también programas de detección precoz de colón y cuello de útero. De hecho, este domingo, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que se ha hecho cargo de la cartera de Salud de forma interina, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará una serie de medidas para aumentar los estos dos cribados y evitar que la situación se repita.

"No nos creemos los números"

Aunque todavía no se conoce el nombre de quien se haga cargo de la Consejería de Salud, el miércoles, el Gobierno autonómico dará luz verde a la puesta en marcha de "un plan de acción integral" y de "impulso". Más profesionales y más información ciudadana son los principales objetivos que se han planteado desde la Consejería de Salud, así como mejorar los plazos de atención que tantos quebraderos de cabeza dan en el sistema público.

El diputado del PSOE-A en el Parlamento ha acusado al equipo de Juanma Moreno de desarrollar una "estrategia de mentira permanente" y ha lamentado que se trata de una "trampa". "Ni es cosa de dos o tres ni ha ocurrido solo en el Virgen del Rocío, ni en el cáncer de mama. Afecta a la globalidad de las políticas del cáncer en Andalucía por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado.

"Es durísima realidad a la que nos estamos enfrentando", ha denunciado Jiménez que ha manifestado que los ciudadanos de la comunidad autónoma "merecen toda la información, conocer qué ha ocurrido, quienes son los responsables y poner todos los medios". El diputado socialista ha reclamado al Gobierno de la Junta de Andalucía a cuántas mujeres ha afectado. "No nos creemos los números", ha sentenciado, para recordar que "la comunidad tiene capacidad para 1.600 cribados diarios", mientras que el Ejecutivo ha pedido hasta el día 30 para hacer seguimiento a las 2.000 afectadas.