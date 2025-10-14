PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla

El presidente andaluz, Juanma Moreno, encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla. La iniciativa, que parte del Ateneo de Sevilla, ha llegado al Parlamento andaluz este viernes por una Proposición no de ley del Grupo Por Andalucía (del que forman parte Podemos, IU y Sumar) que ha contado con el respaldo del PSOE Andaluz. En la iniciativa se pedía un compromiso de la Junta de Andalucía contra el 'blackface' y específicamente que el presidente andaluz no se pintara la cara de negro el próximo 5 de enero para recorrer las calles de Sevilla. La propuesta fue rechazada por PP y Vox.

"El blackface es una práctica racista que caricaturiza a una persona afrodescendiente a través del uso del maquillaje", recoge la propuesta que insta al Gobierno andaluz a "crear un marco normativo que prohíba o suspenda la celebración de espectáculos culturales en Andalucía que hagan uso del 'blackface' por atentar contra el artículo 14 de la Constitución española".

Mientras esto ocurre, la iniciativa pedía expresamente que "ningún alto cargo de la Junta de Andalucía participe en un evento que use estas prácticas" en una alusión directa a la presencia de Juanma Moreno como Baltasar en la cabalgata de Sevilla. Tras sostener que "a estas alturas debería estar suficientemente claro que una democracia consolidada no puede proteger costumbres que humillan, excluyen o caricaturizan a colectivos vulnerables", la iniciativa de Por Andalucía consideraba que el hecho de que el presidente de la Junta "sea partícipe de este racismo institucional no es otra cosa que un insulto a toda la comunidad afrodescendiente de Andalucía".

La propuesta contó con el apoyo del PSOE. La parlamentaria socialista Verónica Pérez señaló que el 'blackface' es una "costumbre bastante anacrónica que deberíamos ir desterrando de nuestras tradiciones", y teniendo en cuenta que "no hay necesidad de recurrir a personas blancas que tienen que pintarse para interpretar" a personajes como el referido rey Baltasar, y ha añadido que eso resulta "especialmente grave cuando el que lo hace es el presidente de la Junta, que representa a todos los andaluces, también los de raza negra que podrían cumplir ese papel".

PP-A VE "ABSURDA" LA INICIATIVA

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Daniel Castilla ha considerado "absurdo" el debate de esta iniciativa por cuanto plantea "un conflicto" que "no existe ni lo ha habido" nunca en Andalucía, en referencia a la práctica del 'blackface', que ha circunscrito a países del mundo anglosajón como Estados Unidos, que ha tildado de "deplorable" porque supone una manera de "mofarse" de la población negra, pero que "no tiene nada que ver con la cultura de integración" que, según ha subrayado, caracteriza a Andalucía, por lo que ha criticado al grupo proponente "intentar poner este pegote" de PNL en la Cámara andaluza.

Finalmente, la diputada de Vox Montserrat Cervantes ha sostenido que "España y Andalucía no necesitan perder el tiempo en estas chorradas". "Basta ya de debates políticos para parecer moralmente superiores", ha clamado en esa línea y antes de realizar un llamamiento a "resolver lo que de verdad importa".