Regresan las lluvias a Andalucía con temperaturas de 30 grados en estas zonas

El anticiclón centrado en las islas británicas que está bloqueando la llegada de borrascas a Europa y a la península es probable que llegue a su fin, permitiendo que la inestabilidad y las lluvias puedan llegar a la España y Andalucía, según informa Aemet, aunque hay todavía mucha incertidumbre al respecto.

El martes y miércoles no habrá muchos cambios en el tiempo en Andalucía, con cielos poco nubosos en general y temperaturas entre los 27 y 30 grados de máxima.

Llegan las lluvias

El jueves los cielos estarán nubosos, sin descartar lluvias ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo occidental, en Cádiz y el Estrecho. También se extenderán a Almería principalmente, además de zonas de Jaén y Granada, con posibles chubascos acompañados de tormentas.

Como nota a destacar, este viernes una masa de aire subtropical es posible que entre por el sur de la Península y mantenga las temperaturas altas en la comunidad andaluza, por encima de los 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba o 27 en la mayoría de las capitales de provincia. Este día se prevén cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar lluvias ocasionales en el litoral mediterráneo, seguros y más intensos en las sierras orientales por la tarde, cuando irían ocasionalmente acompañados de tormentas, concretamente en las provincias de Almería Jaén y Granada.

Previsión de lluvias el viernes. / Aemet

El sábado no hay muchos cambios, pero bajarán las probabilidades de lluvia, serán posibles en el Estrecho y alguna zona del litoral de Granada o Almería, aunque muy dispersas.

Posible cambio el lunes

El domingo en principio habrá nubes y claros con temperaturas altas, que seguirán rondando los 30 grados en Andalucía. El lunes, en cambio, según los mapas meteorológicos de Aemet, comenzarán a nublarse los cielos y ya existe una probabilidad de llegada de lluvias. Aunque respecto a este extremo se hará un seguimiento en los próximos días sobre su evolución debido a la incertidumbre.