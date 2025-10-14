Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Regresan las lluvias a Andalucía con temperaturas de 30 grados en estas zonas

Las borrascas del Atlántico no afectan por el momento a Andalucía, pero sí se prevén lluvias en algunas provincias

Previsión del tiempo el jueves, que también puede repetirse el viernes.

Previsión del tiempo el jueves, que también puede repetirse el viernes. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El anticiclón centrado en las islas británicas que está bloqueando la llegada de borrascas a Europa y a la península es probable que llegue a su fin, permitiendo que la inestabilidad y las lluvias puedan llegar a la España y Andalucía, según informa Aemet, aunque hay todavía mucha incertidumbre al respecto.

El martes y miércoles no habrá muchos cambios en el tiempo en Andalucía, con cielos poco nubosos en general y temperaturas entre los 27 y 30 grados de máxima.

Llegan las lluvias

El jueves los cielos estarán nubosos, sin descartar lluvias ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo occidental, en Cádiz y el Estrecho. También se extenderán a Almería principalmente, además de zonas de Jaén y Granada, con posibles chubascos acompañados de tormentas.

Como nota a destacar, este viernes una masa de aire subtropical es posible que entre por el sur de la Península y mantenga las temperaturas altas en la comunidad andaluza, por encima de los 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba o 27 en la mayoría de las capitales de provincia. Este día se prevén cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar lluvias ocasionales en el litoral mediterráneo, seguros y más intensos en las sierras orientales por la tarde, cuando irían ocasionalmente acompañados de tormentas, concretamente en las provincias de Almería Jaén y Granada.

Previsión de lluvias el viernes.

Previsión de lluvias el viernes. / Aemet

El sábado no hay muchos cambios, pero bajarán las probabilidades de lluvia, serán posibles en el Estrecho y alguna zona del litoral de Granada o Almería, aunque muy dispersas.

Posible cambio el lunes

El domingo en principio habrá nubes y claros con temperaturas altas, que seguirán rondando los 30 grados en Andalucía. El lunes, en cambio, según los mapas meteorológicos de Aemet, comenzarán a nublarse los cielos y ya existe una probabilidad de llegada de lluvias. Aunque respecto a este extremo se hará un seguimiento en los próximos días sobre su evolución debido a la incertidumbre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
  2. Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
  3. El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
  4. Andalucía inicia con dificultad la búsqueda de 65 radiólogos para ampliar un 10% la plantilla tras la crisis del cribado
  5. Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe
  6. Conchi ganó su batalla judicial al SAS por el retraso en el diagnóstico de su cáncer de mama: 'Me veía en un ataúd
  7. La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
  8. Días clave para tomar el control de la crisis sanitaria: más ceses y más medios en los cribados de colon y útero

Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre

Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre

Regresan las lluvias a Andalucía con temperaturas de 30 grados en estas zonas

Regresan las lluvias a Andalucía con temperaturas de 30 grados en estas zonas

Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam

Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam

Los embalses andaluces siguen perdiendo agua y se sitúan al 42,4% de capacidad

Los embalses andaluces siguen perdiendo agua y se sitúan al 42,4% de capacidad

La Junta denegará nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía por "razones imperiosas de interés general"

La Junta denegará nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía por "razones imperiosas de interés general"

La oposición apunta a retrasos e incidencias en el cribado de cáncer de colón: "Nos tememos que salte del de mama a otras enfermedades"

La oposición apunta a retrasos e incidencias en el cribado de cáncer de colón: "Nos tememos que salte del de mama a otras enfermedades"

Días clave para tomar el control de la crisis sanitaria: más ceses y más medios en los cribados de colon y útero

Días clave para tomar el control de la crisis sanitaria: más ceses y más medios en los cribados de colon y útero

Atropello mortal en el Palmar de Troya: el conductor queda en libertad

Atropello mortal en el Palmar de Troya: el conductor queda en libertad
Tracking Pixel Contents