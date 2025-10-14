Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
El paro, convocado por UGT y CCOO, dará comienzo a las 00:00 horas de este miércoles y se mantendrá hasta las 24:00 horas
La Junta de Andalucía ha establecido una serie de servicios mínimos para la convocatoria de huelga general establecida para este miércoles 15 de octubre en apoyo a Palestina. Los sindicatos UGT y CCOO convocan este paro que afectará a todas las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico de España.
Aunque los trabajadores no están obligados a comunicar si van a secundar la huelga, el Gobierno autonómico ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los servicios mínimos establecidos para esta jornada de huelga que dará comienzo a las 00:00 horas de este miércoles y culminará a las 24:00 horas.
Aunque la huelga puede ser parcial o total, desde CCOO y UGT han fijado los paros en tres franjas concretas: de 2 a 4 de la madrugada, de 10 a 12 de la mañana y de 17 a 19 de la tarde. Otros sindicatos han hecho un llamamiento a una huelga total. Es decir, convocan a los trabajadores a detener la actividad durante toda la jornada laboral.
La huelga en el transporte
Transporte interurbano y Metro
Tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido, así como para el servicio de Metro, se garantizarán un 50% de los servicios prestados en situación de normalidad, salvo en los supuestos de concurrencia con servicios alternativos (ferroviarios o por carretera), en cuyo caso se reducirán al 10%. En aquellos supuestos en que solo exista un servicio diario de cualquiera de estos tipos, este deberá mantenerse.
Autobuses urbanos
Se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios (prestados por el conjunto de los medios de transporte urbano que existan) en situación de normalidad durante las horas punta: de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00 horas y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.
Los autobuses o tranvías que se encuentren en recorrido a la hora de comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo, una vez llegada dicha cabeza de línea, en el lugar que se le indique por la dirección de la empresa, a fin de evitar en todo momento perjuicios a la circulación viaria y seguridad de los usuarios.
La huelga en los servicios públicos
Otras corporaciones que también estarán en huelga son las siguientes:
- Emergencias 112
- Protección civil y Bomberos
- Protección de la salubridad pública
- Cementerio y servicios funerarios
- Prestación de los servicios sociales y de reinserción social
- Suministro y mantenimiento de alumbrados públicos y semáforos
- Abastecimiento y saneamiento de aguas
- Vigilancia y mantenimiento de pasos a nivel
- Portería, vigilancia y mantenimiento de estaciones de autobuses
- Mantenimiento de servicios operativos
La huelga en los centros educativos
En los centros de Infantil y Primaria y en Institutos de Educación Secundaria se debe mantener, como mínimo, una persona Técnico de Integración Social siempre que exista más de un profesional en el centro.
Además, en todos estos centros se mantendrán los servicios de cocina y comedor para la atención adecuada del alumnado, nunca superior al 33% de los habituales, salvo que dicho porcentaje sea inferior a la unidad.
- Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
- Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
- El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
- Andalucía inicia con dificultad la búsqueda de 65 radiólogos para ampliar un 10% la plantilla tras la crisis del cribado
- Retenciones en la A-49 por un accidente entre tres coches con un incendio en la mediana en Huévar del Aljarafe
- Conchi ganó su batalla judicial al SAS por el retraso en el diagnóstico de su cáncer de mama: 'Me veía en un ataúd
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Días clave para tomar el control de la crisis sanitaria: más ceses y más medios en los cribados de colon y útero