Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre

La Junta de Andalucía ha establecido una serie de servicios mínimos para la convocatoria de huelga general establecida para este miércoles 15 de octubre en apoyo a Palestina. Los sindicatos UGT y CCOO convocan este paro que afectará a todas las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico de España.

Aunque los trabajadores no están obligados a comunicar si van a secundar la huelga, el Gobierno autonómico ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los servicios mínimos establecidos para esta jornada de huelga que dará comienzo a las 00:00 horas de este miércoles y culminará a las 24:00 horas.

Aunque la huelga puede ser parcial o total, desde CCOO y UGT han fijado los paros en tres franjas concretas: de 2 a 4 de la madrugada, de 10 a 12 de la mañana y de 17 a 19 de la tarde. Otros sindicatos han hecho un llamamiento a una huelga total. Es decir, convocan a los trabajadores a detener la actividad durante toda la jornada laboral.

La huelga en el transporte

Transporte interurbano y Metro

Tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido, así como para el servicio de Metro, se garantizarán un 50% de los servicios prestados en situación de normalidad, salvo en los supuestos de concurrencia con servicios alternativos (ferroviarios o por carretera), en cuyo caso se reducirán al 10%. En aquellos supuestos en que solo exista un servicio diario de cualquiera de estos tipos, este deberá mantenerse.

Autobuses urbanos

Se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios (prestados por el conjunto de los medios de transporte urbano que existan) en situación de normalidad durante las horas punta: de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00 horas y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.

Los autobuses o tranvías que se encuentren en recorrido a la hora de comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo, una vez llegada dicha cabeza de línea, en el lugar que se le indique por la dirección de la empresa, a fin de evitar en todo momento perjuicios a la circulación viaria y seguridad de los usuarios.

La huelga en los servicios públicos

Otras corporaciones que también estarán en huelga son las siguientes:

Emergencias 112

Protección civil y Bomberos

Protección de la salubridad pública

Cementerio y servicios funerarios

Prestación de los servicios sociales y de reinserción social

Suministro y mantenimiento de alumbrados públicos y semáforos

Abastecimiento y saneamiento de aguas

Vigilancia y mantenimiento de pasos a nivel

Portería, vigilancia y mantenimiento de estaciones de autobuses

Mantenimiento de servicios operativos

La huelga en los centros educativos

En los centros de Infantil y Primaria y en Institutos de Educación Secundaria se debe mantener, como mínimo, una persona Técnico de Integración Social siempre que exista más de un profesional en el centro.

Además, en todos estos centros se mantendrán los servicios de cocina y comedor para la atención adecuada del alumnado, nunca superior al 33% de los habituales, salvo que dicho porcentaje sea inferior a la unidad.