El Consejo Profesional de la RTVA formaliza su dimisión: "No seremos cómplices de la estrategia de la dirección"

El Consejo Profesional de la RTVA, un órgano autónomo elegido por la plantilla, ha formalizado su dimisión poniendo fin a un periodo de interinidad que se ha prolongado durante seis meses. Este anuncio, difundido en redes sociales, se produce tras varias quejas del Consejo por "falta de pluralidad" en Canal Sur y por la cobertura informativa de determinados temas como la crisis de los cribados de cáncer. "Los informativos han dedicado el triple de tiempo a la retirada de Morante que a todas las protestas de mujeres por los retrasos en el cribado", denunció recientemente.

La dimisión, no obstante, no se produce por este enfrentamiento, sino que responde a la finalización hace seis meses de su mandato que arrancó en 2021. Desde el pasado mes de abril, el Consejo Profesional se encuentra en una situación de interinidad a la que ahora quieren poner fin con la convocatoria de elecciones para su relevo: "Hemos decidido que no vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de la empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo", recoge el escrito difundido en redes sociales.

El Consejo, en su carta abierta, destaca el trabajo realizado y las continuas denuncias que ha realizado por los contenidos informativos: "Hemos realizado informes periódicos sobre la programación y también comunicados puntuales sobre algunos temas o noticias que nos parecían relevantes, siempre con la mirada puesta en nuestra labora como servicio público. Hemos recibido centenares de quejas de profesionales sobre noticias emitidas, enfoques informativos o rutinas profesionales que no se consideraban adecuadas", recoge el escrito hecho público.

La dimisión, según este escrito, se produce tras la acusación a la dirección de no aceptar reunirse con el Consejo y la falta de respuesta a la demanda de una reforma del Estatuto Profesional. "No hemos recibido ninguna respuesta del Consejo de Administración a nuestra propuesta y no se ha puesto en marcha el procedimiento establecido".

Una vez formalizada la dimisión, se debe convocar elecciones para abrir una nueva etapa en el Consejo Profesional. "Solicitamos que abra el proceso electoral de inmediato y a la Dirección que apoye y respete al nuevo consejo y a sus integrantes", concluye.