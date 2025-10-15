El Correo de Andalucía celebró el pasado miércoles sus Premios Importantes, con los que este periódico busca reconocer el talento, la valía y la contribución al progreso y al bienestar de Andalucía. Los galardones se han celebrado en la Fundación Cajasol, donde se han dado cita numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa, los medios de comunicación, la Universidad o la cultura, todo para reconocer a aquellos que han contribuido de forma decisiva a mejorar la vida de los andaluces y andaluzas y han aportado valores convirtiéndose en inspiración y referencia en el último año.

Con estos premios, el periódico decano de la prensa sevillana quiere contribuir además a ensanchar la imagen y la proyección de la comunidad andaluza. Importantes con acento andaluz que muestran facetas profesionales y personales alejadas de los tópicos y que escriben con rigor y compromiso la Andalucía de hoy, ayudando además a situar el nombre de la comunidad en España y más allá de las fronteras nacionales.