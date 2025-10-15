El Correo de Andalucía celebró el pasado miércoles sus Premios Importantes, con los que este periódico busca reconocer el talento, la valía y la contribución al progreso y al bienestar de Andalucía. Los galardones se han celebrado en la Fundación Cajasol, donde se han dado cita numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa, los medios de comunicación, la Universidad o la cultura, todo para reconocer a aquellos que han contribuido de forma decisiva a mejorar la vida de los andaluces y andaluzas y han aportado valores convirtiéndose en inspiración y referencia en el último año.
Con estos premios, el periódico decano de la prensa sevillana quiere contribuir además a ensanchar la imagen y la proyección de la comunidad andaluza. Importantes con acento andaluz que muestran facetas profesionales y personales alejadas de los tópicos y que escriben con rigor y compromiso la Andalucía de hoy, ayudando además a situar el nombre de la comunidad en España y más allá de las fronteras nacionales.
Pilar Martínez-Cosentino, la andaluza del año
"Después de más de 23 años de trayectoria profesional he aprendido que lo importante es el camino, tener micromomentos. Los más importantes tienen que ver con las personas. Me emociona mucho cuando veo al equipo que pone la cabeza y el corazón para intentar construir, en este caso, un Cosentino mejor. Lanzamos al mercado un nuevo producto que hace un año y medio era imposible y hoy es una realidad, Éclos. Pensamos que es un producto que va a revolucionar la industria. Se ha hecho gracias al trabajo en equipo, a no tener complejos, a tener humildad y capacidad de seguir aprendiendo. Cuando veo estos comportamientos, son los que verdaderamente me emocionan y me marcan", señala la consejera delegada de Consentino. A Silestone, Dekton o Sensa se suma un nuevo hijo.
Reyes Bernabé, Premio Importantes Ciencia y Salud
Reyes Bernabé lleva 28 años inmersa en la evolución del cáncer de pulmón, uno de los que más muertes provoca en Andalucía, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Su última gran aportación se presentó hace unos meses en el Congreso Anual 2025 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), el mayor evento mundial de oncología médica. Junto a un equipo internacional de investigadores publicó el estudio en fase III Imforte. Se trata de una nueva combinación terapéutica frente al cáncer de pulmón microcítico, un tumor muy agresivo y estrechamente relacionado con el tabaquismo, un hito científico que ha logrado reducir en un 27% el riesgo de muerte y en un 46% la progresión de la enfermedad.
Lico, Premio Importantes Innovación y Empresa
Desde pequeña, a Estefanía Ferrer ya le interesaban las formulaciones y cómo interaccionaban en la piel, lo que le llevó a pasar de jugar con el Quimicefa a estudiar Ingeniería Química "por pura vocación". Esta granadina asentada en Sevilla que trabajaba para la división de defensa militar en Airbus en un puesto estable se lio la manta a la cabeza en plena pandemia, cuando decidió apostar por la que era "su pasión". "Lico Cosmetics nace como hobby y lo tenía para desarrollar pequeñas unidades de productos para mi propio consumo y el de mi entorno. En 2020 se dan una serie de circunstancias que me llevan a tener la intuición de que quizá podría vivir de esto", relata.
Patricia Guerrero, Premio Importantes Cultura
Hay una anécdota que cuenta Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España que ilustra bien la personalidad, la iniciativa y la gracia natural de Patricia Guerrero (Granada, 1990), bailaora, coreógrafa y, desde octubre de 2023, directora del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), casa a la que ha regresado tras aquella etapa, entre 2011 y 2013 con el coréografo sevillano al frente, cuando fue primera bailarina de la compañía pública andaluza.
Pedro Sánchez, Pemio Importantes Proyección de Andalucía
Pedro Sánchez, Pedrito, como él mismo se presenta, está al frente de Bagá. Un chef formado en fogones del País Vasco y Francia que volvió a su ciudad hace ocho años a emprender un proyecto "sin la pretensión de conseguir lo que se ha conseguido", según confiesa el propio Pedrito. Lo que ha logrado, desde luego, no es poco: una estrella Michelin, tres soles en la Guía Repsol y el cuarto puesto en la lista OAD 2025 de mejores restaurantes de Europa. En el penúltimo galardón acaba de ser reconocido en la lista de The Best Chef Awards.
Isco Alarcón, Premio Importantes Deporte
Arroyo de la Miel puede presumir de tener entre sus vecinos más ilustres a Francisco Román Alarcón Suárez, actual capitán del Real Betis Balompié que a sus treinta y tres años afronta el final de un nuevo contratiempo deportivo en forma de lesión que lo ha alejado de hacer el final de la pretemporada y comenzar el sexto curso de Manuel Pellegrini junto a sus compañeros. Fuera de toda duda su talento para el balompié, el malagueño es ejemplo de resiliencia, de saber sobreponerse a duras lesiones en estos últimos años que le han impedido brillar más si cabe con la verdiblanca.
Tussam, Premio Importantes Sostenibilidad
Medio siglo transportando a vecinos y visitantes a lo largo de una ciudad que va creciendo con el paso de los años en habitantes y en superficie. Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (Tussam) cumple 50 años este 2025. Soplará las velas en noviembre con la satisfacción de ir dando grandes pasos en materia de sostenibilidad, donde es referencia a nivel andaluz. Actualmente, el 85% de la flota es de baja contaminación, de gas natural comprimido, pero la institución busca un gran salto: la conversión eléctrica de toda la flota y que sea 100% cero emisiones.
Gota de Leche, Premio Importantes Solidaridad
Hay niños en Sevilla que, en 2025, no están bien alimentados. España es el país de la UE con mayor índice de pobreza infantil de la Unión Europea. Manuel Sobrino, director de la Fundación Gota de Leche, lo sabe bien. De hecho, muestra un tremendo enfado porque los partidos políticos han abandonado a la infancia, cuyos índices de pobreza en España le causan sonrojo. Se asombra porque desde el espectro político casi nadie hace nada por ayudar a los que no se pueden defender.