La crisis de los cribados fuerza al PP a celebrar un debate monográfico sobre salud tras dos años y medio

El Parlamento de Andalucía celebrará un debate monográfico de sanidad el próximo miércoles. Esta ha sido la primera medida anunciada por el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha defendido que lo hace "convencido de que la defensa del sistema, de los magníficos profesionales que tenemos en Andalucía, volcados en la asistencia, la confianza y la seguridad".

En mayo de 2023, el PSOE y Por Andalucía pidieron al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, la celebración de un debate monográfico sobre la sanidad en la comunidad autónoma. Los grupos consideraban entonces que "la sanidad había tocado fondo". Ahora, dos años y medio de negativas después, el dirigente popular ha llevado a la Junta de Portavoces la celebración de este punto tras la crisis desatada por las incidencias en los cribados del cáncer de mama.

"Con valentía les traslado que el miércoles se celebrara este debate", ha señalado el nuevo responsable de la competencias sanitarias en Andalucía en su primera intervención al frente de la sanidad andaluza. Así, ha subrayado su "convicción y compromiso con el sistema público sanitario" y su "sensibilidad y apoyo a los andaluces que debemos contribuir a ofrecer la mejor asistencia pública en el sistema".

"No existía nada que justificara un debate"

"Entendemos que este es el momento para hacerlo", ha defendido el portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Martín. Los problemas en la detección precoz del cáncer se han convertido en el mayor dolor de cabeza de Moreno desde su llegada al Gobierno andaluz y se han trasladado a las calles, lo que ha provocado la dimisión de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández. Ahora el presidente ha desplegado un abanico de medidas para intentar enfrentar la situación y ponerle una solución.

El portavoz de los populares ha detallado que hasta ahora su grupo no apreciaba "lo que la oposición decía y argumentaba". Así, ha recordado que "han aumentado la inversión, las infraestructuras, plan de choque para las listas de espera… no existía nada que justificara un debate general". Sin embargo, ahora Martín ha reconocido que "ese problema ha generado una preocupación general de los andaluces por esa situación", por lo que entienden que sí merece un debate monográfico.

Pese a que las formaciones de izquierda llevan todo este tiempo votando en contra del orden del día para denunciar que el presidente ignoraba su petición de celebrar este debate, su celebración en este momento no les contenta. "Nos parece una tomadura de pelo y una falta de respeto que después de dos años quien vaya a afrontarlo sea Antonio Sanz que acaba de llegar", ha recriminado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

Las listas de espera, la imputación como investigados de los tres últimos gerentes del Sistema Andaluz de Salud o las partidas que se destinan a la sanidad privada son algunos de los temas que la izquierda planea plantear en este debate. Sin embargo, lamentan que el nuevo consejero "tiene menos conocimiento que cualquiera de los portavoces", como ha apuntado Nieto.

La izquierda pide que comparezca Moreno

Pese a la voluntad de la izquierda de que fuera Moreno quien respondiera a las preguntas de la oposición sobre el debate, todos han votado en contra del orden del día. "Lo necesario es que hubiera una comparecencia extraordinaria del presidente", ha reclamado el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García. "En lugar de venir el presidene viene el Sanz a darnos uns explicaciones de una politica pública en la que acaba de aterrizar", ha insistido Nieto. "Lo que no queremos imaginar es que Morneo va a despachar este asunto leyendo un telepronter", ha lamentado, la portavoz del PSOE-A, María Márquez.

Sanz ha sido nombrado este mismo miércoles como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y será él el encargado de enfrentarse a los portavoces de los grupos parlamentarios el próximo miércoles por la tarde. Sin embargo, desde la oposición reclaman que sea Moreno el que se encargue de estas intervenciones y explique la gestión de los cuatro consejeros que han pasado al frente de la cartera durante sus dos legislaturas. "El asunto es tan grave que el que debe comparecer es el presidente de la Junta", ha exigido la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz.

La celebración de este debate monográfico deja fuera del orden del día las preguntas e iniciativas relacionadas con la sanidad del resto del pleno, que ya incluía las de la sesión anterior al no haber consejero al frente de la cartera. Además, fuera del orden del día ha quedadotambién la comisión de investigacion solicitada por los socialistas sobre materia sanitaria, situación ante la que los socialistas han exigido respuestas al letrado de la Cámara.