Detenido en Cádiz con más de 100 archivos de abusos a menores

La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores tras localizar en su domicilio más de un centenar de archivos que incluye imágenes de "abusos sexuales graves a menores de muy corta edad".

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, durante el registro en el domicilio del detenido los agentes intervinieron diverso material informático, entre ellos un ordenador portátil, un dispositivo de almacenamiento masivo y un teléfono móvil.

La denominada operación Circo se inició a raíz de la detención de varias personas por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, coacción, lucro sobre la prostitución, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, entre los que se encontraba el ahora arrestado, a quien se le intervino el teléfono móvil.

Un primer examen de este teléfono móvil permitió localizar 119 archivos de vídeo y 11 archivos de imagen con contenido de pornografía infantil, además de información relevante sobre contactos, cuentas de usuario, aplicaciones instaladas y en torno a 80 conversaciones a través de la red social Telegram, algunas de ellas pertenecientes a grupos donde se detectaron enlaces a páginas web con contenido sexual explícito.

El dispositivo fue remitido al Laboratorio de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla, cuyo informe pericial determinó la presencia de material de especial crudeza, "al aparecer abusos sexuales graves a menores de muy corta edad". El análisis también reveló el uso de las aplicaciones WhatsApp y Telegram, esta última para recepción de archivos de contenido pedófilo.

El informe pericial no permitió encontrar mensajes de envío o solicitud de dicho material al haber sido eliminadas las conversaciones de grupo de manera local, lo que impide determinar si los archivos fueron posteriormente compartidos con otros usuarios.

La investigación es dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción, que autorizó las diligencias y el registro domiciliario. Como resultado, se procedió a la detención de un varón de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición del citado juzgado. La investigación continúa abierta, pendiente del análisis completo del material intervenido.