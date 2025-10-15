Moreno eleva la sanidad a "primera prioridad" de su Gobierno y pide a Sanz "toneladas de diálogo" como consejero

La sanidad es ya formalmente la gran prioridad política y, por primera vez, la primera Consejería del organigrama del Gobierno andaluz en la recta final de la legislatura. El presidente andaluz, Juanma Moreno, formalizó en la tarde de este miércoles la reestructuración provocada por la crisis de los cribados del cáncer de mama y que ha desembocado en el nombramiento de Antonio Sanz (una persona con un marcado perfil político y de su máxima confianza) como consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencia; de Carolina España como nueva titular de Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social; y de Jorge Paradela como nuevo responsable de Industria y Digitalización.

Moreno ha consumado así la reestructuración más compleja y delicada que ha tenido que afrontar desde su llegada a San Telmo, y que marcará en buena medida los meses previos a la convocatoria. Lo ha hecho apoyándose en una persona de su máxima confianza, como es Antonio Sanz, a quien ha encomendado "un desafío complejo, difícil y duro que ha aceptado sin dudarlo". "Va a ser un revulsivo y un punto de inflexión en la política sanitaria de la Junta", subrayó en su intervención en la toma de posesión celebrada en San Telmo.

"Hay tres cualidades de Antonio Sanz -explicó el presidente- que han sido determinantes en este nombramiento: la experiencia en la gestión, la enorme capacidad de trabajo 24/7 y, sobre todo, su capacidad de diálogo que es la seña de identidad de este gobierno". En este último punto es donde más se detuvo Moreno. El presidente asume que para la recta final de la legislatura es fundamental recuperar el entendimiento con los colegios profesionales, las asociaciones de pacientes y los sindicatos con quienes las relaciones en el ámbito sanitario acumulan meses de un gran deterioro.

Por eso, en un acto en el que estaban presentes colegios profesionales, sindicatos o altos cargos del sector sanitario andaluz, Moreno hizo un llamamiento a que haya "toneladas de diálogo" en las relaciones de la Consejería. "No dejemos nunca de escuchar", pidió.

Es este sentido, el presidente andaluz pidió a Sanz la conformación dentro del plan de mejora del sistema sanitario de un comité de expertos no sólo de ámbito autonómico sino también nacional e internacional para afrontar unos problemas del sistema sanitario que comparten muchos territorios. La reestructuración necesaria, como admitió Moreno, no se puede completar en los pocos meses que quedan de legislatura, pero sí se pueden dar "pasos".

Autocrítica y presupuesto

Tras apenas dos semanas de crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama, el Gobierno andaluz ha asumido ya y desplegado un discurso autocrítico que asume los "errores" y la necesidad de una revisión completa de muchos aspectos del sistema sanitario andaluz no sólo de los cribados. "No hemos llegado a los objetivos que nos habíamos marcado. Nos falta un empujón para avanzar", resumió Moreno.

El Gobierno andaluz reitera, y este miércoles lo volvió a hacer el presidente Moreno, que nunca la sanidad andaluza había tenido tantos recursos económicos. En 2026 tendrá reservados 16.000 millones de euros, la mayor cifra que nunca se le ha asignado y que supera el presupuesto global de muchas comunidades. Sin embargo, como admitió el presidente, ese volumen de recursos no se ha conseguido reflejar en las mejoras necesarias del sistema.

Pero esto no es una enmienda a la totalidad. Pese a la gravedad de la crisis política provocada por la gestión sanitaria, Moreno subraya que la sanidad andaluza "es de las mejores de España" y que "son muchos más los aciertos que los errores que se hayan podido cometer".

Diálogo también para Carolina España

Además de Antonio Sanz, Carolina España también asumió sus nuevas competencias y recibió un mensaje de máxima confianza del presidente andaluz, Juanma Moreno. Entre sus funciones ahora está el diálogo social y la simplificación administrativa, ámbitos en los que su predecesor consiguió avances como la ley de concertación social o los grandes acuerdos para la recuperación de Andalucía suscritos con los agentes sociales y económicos.

La encomienda para Carolina España fue seguir esa línea. Avanzar en lo que el presidente define como "la vía andaluza": "Será fundamental la actitud negociadora, la fluidez en las relaciones con los sindicatos y la convivencia y el diálogo".

Menos consejerías

Con la nueva reestructuración aprobada por el presidente andaluz, el Gobierno autonómico pasa a tener 13 consejerías, una menos de las que disponía hasta ahora, una medida que el presidente destacó que supone al mismo tiempo "un ahorro" y una gestión "más eficiente" de los recursos públicos.

Dentro del organigrama, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencia se consolida como la primera tras el presidente de la Junta de Andalucía. Un nivel que, según destacó Moreno, nunca había tenido el área de Sanidad en Andalucía.

El cambio, además, ha incorporado una revisión simbólica. Hasta ahora, en Andalucía, la Consejería llevaba la denominación de Salud mientras que el Ministerio era de Sanidad. Sin embargo, ahora será la Consejería de Sanidad. Un gesto que refuerza la relevancia de la reestructuración que se quiere impulsar.