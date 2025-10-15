La oposición carga contra el nuevo consejero andaluz de Salud: "El objetivo es salvar al presidente"

En mitad de las ruedas de prensa de los grupos en el Parlamento de Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que su mano derecha, el hasta ahora consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, cambiará su cartera para hacerse cargo de Sanidad, Presidencia y Emergencias. La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar y ha sido común entre todos grupos que han cargado contra el dirigente popular y su "profundo desconocimiento" del funcionamiento del Sistema Sanitario Andaluz (SAS).

"El chico para todo se va a dedicar a gestionar la atención sanitaria", ha lamentado el portavoz de Vox, Manuel Gavira, a quien el nombramiento le ha pillado en plena rueda de prensa. Sanz es el número 2 del Gobierno autonómico y hasta ahora estaba al frente de una macroconsejería en la que se incluían competencias que iban desde la gestión de emergencias hasta la incorporación de la Inteligencia Artificial.

Después de la crisis de los cribados del cáncer de mama, sus responsabilidades darán un giro para hacerse cargo de una cartera que poco tiene que ver, aunque fuentes del PP defienden que lo que necesita la sanidad es alguien como él, capaz de coordinar los procesos. Todos han coincidido en que el presidente de la Junta ha designado a "una persona que le defienda a capa y espada y tras el que poder esconderse", ha comentado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

"Salvar a Moreno"

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado "el auténtico caos e irresponsabilidad" en los que, en su opinión, está sumido Moreno. "¿A quién va a querer?", se ha preguntado la portavoz adjunta del PSOE-, Ángeles Férriz, que ha asegurado que "el objetivo de poner a Sanz es salvar a Moreno" ante la mayor crisis reputacional que enfrenta el dirigente popular desde su llegada al Gobierno. Todo para que, en opinión del líder de Vox, "no llegue el incendio al palacio de San Telmo".

Tras la dimisión de la ya exconsejera, Rocío Hernández, Moreno pidió a Sanz que se hiciera cargo de forma interina de la situación. Con esta decisión, que ha sido sucedida por la designación definitiva, marca una nueva línea en la Consejería, que hasta ahora, durante los mandatos del popular, ha sido liderada por tres profesionales sanitarios. Frente a estos perfiles, Sanz es una figura política con la que Moreno espera poder solucionar esta crisis sanitaria, pero también política.

"Su currículum político es gestionar los incendios, que ya sabemos cómo lo gestionan, y ser el responsable político de la propaganda de la Junta de Andalucía", ha subrayado el líder de andalucista. Sanz es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, lo que ha resultado motivo de crítica por parte de los grupos. "No tiene ni idea de sanidad, pero de manipulación sí", ha acusado Férriz al nuevo responsable de la salud de los andaluces para exigir que "habría que poner a un profesional sanitario".

La oposición reclama un sanitario

Moreno parece querer un cambio total a la gestión de la cartera después de no haber obtenido los resultados deseados al poner a profesionales sanitarios al frente de la cartera. "A mí me parece una catástrofe, debe poner al frente a alguien que sepa gestionar crisis sanitarias", ha señalado la socialista. En solo esta legislatura ha tenido que decir adiós, además de a Hernández, a la ahora consejera de Medioambiente y Sostenibilidad, Catalina García, en julio de 2024 por los problemas que enfrentaba el SAS con las listas de espera.

"Es una prueba más que evidente del problema que hay en el SAS y la dificultad de Moreno de convencer a alguien que tenga conocimiento y quiera arriesgar su prestigio", ha explicado Nieto. Son los "problemas" que la oposición denuncia que tiene el sistema sanitario andaluz los que, en opinión de los grupos, han provocado que Sanz haya tenido que aceptar la propuesta del presidente andaluz. "Este es el plan del PP, no tienen ni idea de como gestionar la situación", ha insistido Gavira.